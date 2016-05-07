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Yıllar sonra kabul ettiği kızı, İbrahim Tatlıses'i gözyaşlarıyla uğurladı

Tatlıses, 26 yıl sonra Dilan Çıtak'ın kızı olduğunu itiraf etmişti

07 Mayıs 2016 10:48

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra kabullendiği ve bunu sosyal medyada ilan ettiği kızı Dilan Çıtak, bir program dolayısıyla Tatlıses'i şehir dışına uğurlamak için gittiği Atatürk Havalimanı'nda gözyaşlarını tutamadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre baba-kız önceki gün İdo Tatlıses'in de olduğu bir buluşma gerçekleştirdi. İdo Tatlıses, buluşmadan bir fotoğrafı Snapchat hesabından paylaştı.

İdo ve “Kardeşim” diye hitap ettiği Çıtak, ünlü sanatçıyı şehir dışına uğurlarken çektikleri fotoğrafta Dilan Çıtak'ın gözyaşları dikkat çekti.

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