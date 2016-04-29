İbrahim Tatlıses'ten yıllar sonra gelen itiraf: Dilan Çıtak benim kızım

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yılar sonra Dilan Çıtak'ın kendi kızı olduğunu kabul etti.

Tatlıses mangal başında yer aldığı bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşıp altına şu notu yazdı:

“Ahmed Salim, Gülşen, Gülden, Melek, Dilan, İdo ve Elif Ada’nın babasıyım. Ötesi var mı? Aslını inkar eden bizden sayılmaz. Bugüne kadar yazdınız çizdiniz, işte hayatımın özeti budur.”

İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesinden sonra açıklama yapan Dilan Çıtak "10 yıllık özlemim sona erdi. Kırılan kalbimi onardın baba" dedi.

Tatlıses'in paylaşımı şöyle: