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Tatlıses'ten yıllar sonra kabul ettiği kızıyla ilk fotoğraf: Neden mi bu kadar zaman bekledim?

Dilan Çıtak: Cem babam kadar İbrahim babamı da seveceğime inanıyorum

04 Mayıs 2016 19:28

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses yıllar sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile ilk fotoğrafını paylaştı. 

Kızı Dilan Çıtak ve oğlu İdo ile bir araya gelen İbrahim Tatlıses kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

"4 gündür yapmadığınız yorum, demediğiniz söz kalmadı. İşte her şey bu gerçekte saklı. Ben neden mi bu kadar zaman bekledim? Çünkü her şeyin bir zamanı vardı ve doğru zaman bugünmüş.. Sizleri seviyoruz.. Hep birlikte kandilinizi birkez daha kutluyoruz..."

İdo Tatlıses de aynı kareyi kişisel Instagram hesabından "Biz aileyiz" notuyla paylaştı.

Dilan Çıtak: Babasız kalmadım

 

Dilan Çıtak da kendi hesabından repost ettiği fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Ben Allahın sevdiği bir insanmışım. Çok değerli çok düzgün çok sevdiğim bir babayı kaybettim. Ama yine babasız kalmadım. Çok değerli çok düzgün bir baba daha verdi bana. Cem babam kadar İbrahim babamı da seveceğime inanıyorum."

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