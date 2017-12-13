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Yaşam

Yılın kelimesi 'feminizm' oldu

Time'ın cinsel tacize karşı seslerini çıkaran kadın ve erkekleri 'Yılın Kişisi' seçmesinin ardından Merriam-Webster sözlüğüne göre de yılın kelimesi 'feminizm' oldu

13 Aralık 2017 20:22

ABD'nin önde gelen sözlüklerinden Merriam-Webster, 2017 yılında internet aramalarında büyük bir atış olması nedeniyle 'feminizm'i yılın kelimesi seçti.

'Feminizmi', "cinslerin politik, ekonomik ve sosyal eşitliği teorisi" olarak tanımlayan Merriam-Webster, bu kelimeye olan ilgiyi, kadınların düzenlediği protesto yürüyüşlerine, televizyonlardaki kadın hakları üzerine olan programlarla filmlere ve cinsel taciz iddialarına bağladı.

Trump'ın başkanlığı kadın hareketini canlandırdı

Kelimeye olan ilk ilginin, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden sonra Ocak ayında Washington ve diğer ülkelerde kadınların düzenlediği yürüyüşlerin ardından ortaya çıktığı belirtiliyor. Yürüyüşü düzenleyenler, Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden sonra kadın haklarının tehlikede olduğunu savunuyorlar.

Trump'ın danışmanı "muhafazakar feminist"

Ertesi ay, Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway, kendini feminist olarak görmediğini söylediğinde feminizme olan ilgi yeniden arttı. Muhafazakar kesim tarafından düzenlenen bir toplantıda konuşan Conway, "erkek karşıtı" ve "kürtaj yanlısı" olmadığı için kendini feminist olarak tanımlamada zorluk çektiğini söylemişti. "Durumunun kurbanı değil, seçimlerinin ürünü" olduğunu söyleyerek kendini "muhafazakar feminist" ilan etmişti.

"Feminizm herkesin dilinde"

Yazar Margaret Atwood'un romanı Damızlık Kızın Öyküsü'nden uyarlanan 'The Handmaid's Tale' (Hizmetçinin Öyküsü) isimli televizyon dizisi ve 'Wonder Women' (Harika Kadın) isimli filmin de kelimeye ilginin artmasında rol oynadığı belirtiliyor. Merriam-Webster'ın bağımsız editörü, "Kelime herkesin dilinde" diyor.

Hollywood ünlülerinin cinsel tacizle suçlanmasının ardından, milyonlarca kadının sosyal paylaşım sitelerinde '#MeToo' (Ben de) etiketiyle cinsel taciz hikayelerini paylaşmasının da kelimenin popüler olmasında rolünün olduğu kaydediliyor. Time dergisi de, cinsel tacize karşı seslerini çıkaran kadın ve erkekleri 'Yılın Kişisi' seçmişti.

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