TIME dergisi 'Yılın Kişisi'ni seçti!

Time dergisi bu sene yılın kişisi olarak cinsel taciz konusunda sessizliği bozanları seçti. Hollywood’ın ünlü yapımcısı Harvey Weinstein ile başlayan taciz skandallarının ardından sosyal medyada başlatılan #MeToo etiketinde kadınlar yaşadıkları cinsel taciz olaylarını anlatmıştı.

Dergiye göre cinsel taciz karşıtı sosyal medya kampanyası yılın en etkileyici olayı oldu. Time Yazı İşleri Müdürü Edward Felsenthal bu tercihi neden yaptıkları, “Bu on yıllardır gördüğümüz en hızlı gelişen sosyal değişim. Kendilerini öne atıp hikâyelerini anlatan yüzlerce kadının –ve bazı erkeklerin- bireysel eylemleriyle başladı” diyerek açıkladı.

TIME dergisi 2017 için 'Yılın Kişisi'ni yarın açıklamadan önce finale kalan 10 kişi ve kurumu duyurmuştu.

Finalistler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, aktivist atlet Colin Kaepernick, bu yıl dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Trump'ın ekibinin Rusya ile olası bağlarını soruşturan komisyonun başındaki eski FBI Direktörü Robert Mueller de bulunuyordu.