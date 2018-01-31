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Yıldız Tilbe'den ‘Süper Ay' paylaşımı

"Şu ayfon komik telefon, ay fotoğrafı çekiyorum, flaşı patlatıyor, kapalıyken"

31 Ocak 2018 22:47

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Türkiye’den de kısmi olarak gözlemlenebilen 'Süper Mavi Kanlı Ay’la ilgili kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. iPhone marka telefonunun kapalı olmasına rağmen flaşı açarak görüntüyü bozduğunu söyleyen Tilbe, daha sonra çektiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar binlerce etkileşim alan Tilbe, “Şu ayfon komik telefon, ay fotoğrafı çekiyorum, flaşı patlatıyor, kapalıyken :))” ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı, sonrasında da “Bu Appel kimliğimden de bıktım, kim olduğunu hatırlamıyorum”diye ekledi.

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