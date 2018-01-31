Süper Mavi Kanlı Ay Tutulması için geri sayım

Kanlı Ay, Mavi Ay ve Süper ay olaylarının üçünün bir arada gerçekleşeceği ‘Süper Ay üçlemesi’ bugün gözlemlecek. 18.34'te gökyüzüne bakarsanız, oldukça ender rastlanan bir gökyüzü olayını kısmen dahi olsa görmeniz mümkün olacak.

Türkiye'den bakıldığında Dünya'nın gölgesi Ay'ın neredeyse yarısının üzerine düşmüş şekilde görülecek. Bugünkü dolunayı üç şey ayrıca özel kılıyor. Akşam Ay her zamankinden daha parlak bir renge bürünecek, hafif kırmızı gözükecek ve "mavi" olacak. Tutulmanın en iyi izleneceği yerler ise ABD'nin Batı yakası ve Güneydoğu Asya ülkeleri.

Bu akşam Ay, Dünya'ya en çok yaklaştığı noktada olacak. Ay ile Dünya arasındaki mesafe 360 bin 198 kilometreye kadar inecek.

Yüzde 14 daha büyük, yüzde 30 daha parlak

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yetkilileri, Süper Ay esnasında Ay'ın normalden daha büyük ve yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözükeceğini söylüyor.

Süper Ay, akşam Dünya'nın gölgesinde kalacak. Bu da Ay'ın hafif kızıl bir renge bürünmesini sağlayacak. Bu olaya "kanlı ay" deniyor. Güneş ışınları Dünya'nın atmosferinden geçerek Ay'ın yüzeyine indiğinde bu kırmızı rengi veriyor. Mavi Ay olayının adı gibi mavi renkle bir ilgisi yok. Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya "mavi ay" deniyor.

Her ne kadar Türkiye'den net biçimde gözlenemese de NASA, 'Süper mavi kanlı ay'ı görmek isteyenler için canlı yayında olacak.