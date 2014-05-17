Soma'da arama çalışmaları bitti

Maden faciasının yaşandığı Soma'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı. Yıldız, "12 ailenin kayıp talebi vardı. 10 işçimizi çıkardık, 2’sinin de yerini tespit ettik. Cenazeleri çıkartıldı. Bize yeni gelen bir talep yok. Arama çalışmalarını artık nihayetlendirdik" dedi.

DNA testi yaptırıyoruz

Yıldız daha önce yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: "Tüm bu çalışmalar bittikten sonra kazanın olduğu saat itibariyle hem adli hem idari soruşturma başlatılmıştı. Bununla ilgili bilirkişiler, savcılar iş müfettişleri bizim bakanlığın çalışanları çalışmayı devam ettirecekler. Kazada kimin ihmali varsa cezasını çekecek çekmelidir de. Kimlik yapılabiliyor, cenazeler tanınabiliyor. Ailelerin yeni bir ızdırap yaşamamaları için DNA testi yaptırıyoruz. Bütün listeler online olarak AFAD’ın sitesinde yayınlanıyor."