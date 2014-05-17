Bakan Yıldız: 299 işçi çıkarıldı, 2 işçinin yeri tespit edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma'daki maden faciasında bugün itibarıyla 299 işçinin cesedine ulaşıldığını, 2 işçinin de yerinin tespit edildiğini bildirerek, "Bu saat itibarıyla 485 işçimiz kurtarılmış oldu. 301 işçimiz de hayatını kaybetmiş oldu" dedi. Yıldız, ocağın içindeki yangından bağımsız olarak çıkan lokal yangının da söndürüldüğünü söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yer altında kalan 2 işçinin de yerinin tespit edildiğini açıkladı ve şu bilgileri paylaştı:

"2 işçimiz yer altındaydı. Bu saat itibarıyla onların yerleri tespit edildi ve çıkan yangın kontrol altına alındı. Bunları iyi haber diye söylüyorum. Bu saat itibarıyla 485 işçimiz kurtarılmış oldu. 301 işçimiz de hayatını kaybetmiş oldu. Bugün çok büyük bir ihtimalle ailelerine en az 10 işçimizi teslim etmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili DNA ve otopsi işlemleri tamamlanacak. Buradan çıkan iki işçimiz için de bu işlemleri tamamlayıp ailelerine yetiştirmeyi planlıyoruz."

Bakan Yıldız, saat 09.45'te yaptığı bir önceki basın açıklamasında 299 işçinin cesedine ulaşıldığını söylemişti. Yıldız, ocağın içindeki yangından bağımsız olarak, lokal bir yangının başladığını bu nedenle çalışmalara ara verildiğini açıklamıştı. Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün geceden bu yana yapılan çalışmalarda dün geceden bu yana yapılan çalışmalarda 15 işçinin daha madenden çıkarıldığını söylemişti.

Cenazelerden 286'sının ailelerine teslim edildiğini, 13 işçiye ait cenazelerin ise ailelerine teslim edilmek üzere işlemlerin devam ettiğini belirtti. Bakan Yıldız, DNA testlerinin de tamamlanmasıyla 3-4 saat içinde işçilerin büyük bölümünü ailelerine teslim etmeyi planladıklarını ifade etti. Yıldız, "Belki 4-5 işçimiz biraz daha gecikebilir. Ama hedefimiz, amacımız bugün itibarıyla ailelerine bütün bu işçi kardeşlerimizi teslim etmek. Şu anda en fazla yer altında 3 işçimizin olabileceğini değerlendirdik"

Ocakta yeni bir yangı çıktı

Maden ocağında öncekinden bağımsız, 200-300 metre ilerisinde lokal yeni bir yangın çıktığını açıklayan Bakan Yıldız, şunları söyledi:

"Arama faaliyetlerine devam edilecek. Ancak bu arada farklı bir gelişme oldu. Ocağın içindeki yangından bağımsız olarak, önceki yangınla alakası olmayan lokal bir yangın başladı. Ama metan seviyesinin yükselmesi nedeniyle bunu önemsiyoruz. Onu kontrol altına almadan, en fazla 3 işçimizi çıkarmak için çalışma yapamayız. Üretim yapılmadığı takdirde madenciler bunu çok iyi bilir bu tür yangınlar çıkabilir. Ocak hem denetlenmeye hem de kontrole muhtaç, ocağı kendi haline bırakamayız. İşçi kardeşlerimizi çıkarmamız lazım ve bir yandan da denetimle ilgili işlemleri sürdürmemiz lazım. Bunları sıhhatli bir ortamda ve kimse zarar görmeden yapmamız lazım. Arkadaşlarımızla karar verip uygulamasına geçeceğiz. Ocakları kendi haline bırakamazsınız. Ocaklar üretime dönük. Üretim durduğu anda onunla ilgili bir kısım komplikasyonlar çıkabiliyor, bunun tedbirleri üzerinde arkadaşlarımızla beraber duruyoruz."

Ocakta en fazla üç işçinin bulunduğunu düşündüklerini söyleyen Yıldız, "İşçilerimizin çıkarılmasının sonuna gelince, en fazla üç işçimiz var, DNA testlerine göre belki de 2 olacak, sonra da hızla denetimlere başlayacağız. Dediğim gibi bu yangın yeni bir şey. Başlayalı yarım saat 40 dakika oldu. Hem teknik hem de idari çalışmaları bir arada yürütecek bir kararı vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Gece boyunca kurtarma ekibinin "çok verimli bir çalışma yaptığını" söyleyen Bakan Yıldız, "Allah razı olsun bütün kurtarma ekibi sabaha kadar aralıksız çalıştılar, 15 işçimizi de dışarı çıkardılar. Bununla ilgili teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dün Soma Holding'in yetkililerinin düzenlediği basın toplantısı hatırlatılarak, madenlerde yaşam odaları bulunmamasına ilişkin bir soru yöneltilen Bakan Yıldız, "Bu sıradışı ve hepimizi çok derinden yaralayan önemli bir kazadır. Bu kazanın yalnızca bir kurumumuza değil, bütün bu yapıyla ilgili değerlendirmemiz gereken bir yanı olacak. Onun için ne varsa alternatif değerlendirilmesi gereken onlar yapılacaktır, müsterih olun" dedi.

Bakan Yıldız, bir soru üzerine savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında madende bilirkişi, savcı ve iş müfettişleri ile yapılan incelemenin sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığını henüz bilmediğini söyledi.

Bakan Yıldız'ın önceki açıklaması

Bakanı Taner Yıldız bir önceki açıklamasında da 6'sı maden ocağından çıkarılmak üzere 14 işçinin tespit edildiğini belirterek, "Tespit etmiş olduklarımızla beraber 298 işçimize ulaşmış olduk" dedi.

Bakan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 284 işçiden birisi hariç ailelerine teslim edilmiş olduğunu, maden ocağındaki 14 işçinin daha tespit edildiğini belirtmişti.

Maden ocağındaki iki ayrı bloğa da girildiğini, yangının sönmüş olmasının çalışmaları kolaylaştırdığını dile getiren Yıldız, tespit edilen 14 işçiden 6'sının cesetlerinin dışarı çıkarıldığını ve hem otopsi için hem de muhafaza etmek amacıyla Akhisar Devlet Hastanesi morguna gönderildiğini kaydetti.

Kalan işçilerin yer üstüne çıkarılmasının da 2-3 saat içerisinde gerçekleştirilmesini beklediklerini ifade eden Yıldız, en az 2-3 işçiye daha ulaşmayı beklediklerini, ellerindeki veriler ve ailelerin başvuruda bulundukları sayının bunu gösterdiğini, şu anda 290 işçinin cesedinin çıkartıldığını söyledi.

"Tespit etmiş olduklarımızla beraber 298 işçimize ulaşmış olduk" diyen Yıldız, çıkarılan işçilerin "karbonmonoksit zehirlenmesi mi yoksa yanma sonucunda mı hayatlarını kaybetmiş" olduklarına ilişkin soruya "Bulunan bölge yangının çıktığı yere yakın. O yüzden yanıklar oluşmuş olabilir, şu anda ben de bilmiyorum. Otopsi raporlarından sonra bunlar belirlenmiş olacak. DNA testine gönderileceği için herhangi bir karışıklığa meydan vermeden ailelerine teslim etmeyi düşünüyoruz" yanıtını verdi.

İşçiler 1600-1700 metreden çıkarıldı

6 işçinin 1600-1700 metreden çıkarıldığını, birinci bloktaki çalışmaların tamamen bitirildiğini, ikinci blokta da aramaların devam ettiğini anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"14 tespit işimizi inşallah kolaylaştıracaktır. 2 veya 3 tespitten sonra gerçek rakamlarımıza ulaşmış olacağız. Ama son kısımlarda daha ihtiyatlı konuşuyoruz. Çünkü bütün işlemleri bitirdikten sonra maden ocağının tamamı tekrar aranacak ve aile başvurularıyla karşılaştırılacak. Onların defin işlemleri de tamamlanmış olacak."

Çıkarılan 6 cesedin ailelerine gösterilip gösterilmediği yönündeki bir soru üzerine ise Bakan Yıldız, "Ailelerimizden bakanlar var. Açıkçası biz çok tavsiye etmiyoruz. Ama en fazla bu işin otopsi ve DNA testleriyle beraber sağlamlaştırılacağını söylememiz lazım. Vefat eden bütün işçilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Madenden arama kurtarma ekiplerinin çıkardığı 6 işçinin cesedi, ambulanslarla Akhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.