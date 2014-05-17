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Ekonomi

'Bankalar madencilerin borçlarını silmiyor, hayat sigortasından tahsil ediyor'

Tüketiciler Birliği Derneği, Soma'da maden ocağında yaşamını yitiren madencilerin ailelerinin banka borçlarının silindiğine yönelik söylentilerle ilgili uyarıda bulundu

17 Mayıs 2014 19:26

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden ocağı faciasında yaşamını yitiren işçilerin banka borçları ile ilgili Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, ölen madencilerin borçlarını bankaların sileceği söylemlerinin takdirle karşılandığını, ancak mevzuatta borç silinmediğini, borcun zaten ölüm halinde hayat sigortasından karşılandığını söyledi. 

Ahmet İstek’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Şube Başkanı Gündüz, "Banka zaten tüketici istese de istemese de hayat sigortası yapıyor. Vefat olayı olduğu için zaten banka alacağını bu sigortadan karşılıyor. Bankaların 'Borçları sildik' açıklaması ancak şirinlik ve reklam olur. O parayı zaten kesinti yaptığı hayat sigortası fonundan alıyor" dedi. 

Gündüz, bankaların, alacağı kredi borcunu tahsil ettikten sonra varsa artan ölüm tazminatının fazlasını aileye ödemekle yükümlü olduğunun da altını çizdi. 

Gündüz, Soma'daki maden faciasında yaşamını yitiren ve kredi borcu olan işçi yakınlarını, "Kredi borcu yakınına rücu da etmemeli. Hem ölüm tazminatı ödemeleri veya borçlarla ilgili yaşanan sorunda mutlaka tüketici derneklerine ya da mahkemelerine başvurulmalı" açıklamasını yaptı. 

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