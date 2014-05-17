'Madeninde kaza olursa' diye Soma Holding'e gökdelen kredisi verilmemiş!

Soma'daki facianın gerçekleştiği maden ocağını işleten Soma Holding, İstanbul'da inşa ettiği Spine Tower için kredi arayışını yabancı bir banka "Madeninde kaza olursa bunu kamuoyuna açıklayamam" diyerek talebi geri çevirdiği iddia edildi.

Madencilik alanında Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan şirket, geçtiğimiz yıllarda diğer tüm şirketlerin yaptığı gibi yatırımlarının bir kısmını gayrimenkul alanına kaydırmıştı.

Kulenin künyesi



- Adı: Spine Tower İstanbul

- Arsa alanı: 22 dönüm

- İnşaat alanı: 140.000 m2

- Kat sayısı: 9’u yer altında 47’si yer üstünde 56 kat

- Yüksekliği: Deniz seviyesinden 300, yer seviyesinden 191 metre.

- Konut sayısı: 90

- Konutların boyutu: 145-1.450 m2.

Akşam gazetesinin haberine göre, 191 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek binaları arasında gösterilen Spine Tower için bir iddia ortaya atıldı.

Yapımına 2010 yılında başlanan projeye, arsa bedeli hariç 150 milyon dolar yatırım yapıldı. Bankacılık kulislerinde konuşulanlara göre şirket, projenin finansmanı için bankalarla görüşmeye başlarken, Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük yabancı bankalardan birinin kapısını çaldı. Söz konusu dünyaca ünlü yabancı banka, projenin detaylarını inceledikten sonra finansman talebini reddetme kararı verdi. Soma Holding'in 50-60 milyon dolarlık finansman teklifine karşı banka, "Biz projeleri bir de itibar riski açısından değerlendiriyoruz. Fakat siz madencilik alanında faaliyet gösteriyorsunuz. Yarın öbür gün madenlerinizden birinde bir kaza meydana gelirse, biz de size kredi veren banka olarak kamuoyuna yansımak istemeyiz. Cevabımımız hayır" diyerek geri çevirdiği öne sürüldü.

Sırada Kartal var

Gayrimenkul alanında, iştiraki Tilaga vasıtasıyla faaliyet gösteren şirketin son rotası ise Kartal. Ofis alanları ve AVM'den oluşacak projenin yakın zamanda tanıtılarak satışa çıkması bekleniyor.