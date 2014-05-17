Maden işçisi çocuğu Tümer Metin, Soma işçisinin borçlarını kapattı

Maden işçisi bir babanın oğlu olan eski futbolcu Tümer Metin, Soma faciasından yaralı kurtulduktan sonra "Çizmemi çıkarayım sedye kirlenmesin" sözleriyle yüreklere işleyen Murat Yalçın’ın borçlarını ödedi.

Soma'da madenden yaralı kurtulan ve sedyeye yatarken “Çizmemi çıkarayım kirlenmesin” diyen Murat Yalçın, Show TV’deki ‘Yeni Bir Gün’ programına telefonla bağlandı. Ev borcu olduğu için yeniden madene girip çalışmak zorunda olduğunu söyleyen Yalçın, sunucular Simge Fıstıkoğlu ve İpek Durkal’ın ısrarlarına rağmen ne kadar borcu olduğunu söylemedi.

Yalçın’ın konuşmasını dinleyen Tümer Metin, program sonunda Yalçın’ı cep telefonundan aradı. Metin, “Artık Murat kardeşimin borcu yoktur” diyerek, madencinin ev borcunu üstlendiğini söyledi.



'Yanık et kokusu hâlâ burnumda'



Eski futbolcu Tümer Metin, ‘Yeni Bir Gün’ programında izleyiciyi gözyaşına boğdu. Kendisi de Zonguldak Kozlu’da yaşayan maden işçisi bir babanın oğlu olan ve facianın ardından tüm röportaj tekliflerini reddeden Metin, içinde bulunduğu ruh halini ilk kez anlattı.

Çocukluk yıllarında babasını her sabah helalliğini alarak uğurladıklarını anlatan Metin, 1983 yılında Kozlu’da meydana gelen grizu patlamasının ardından yıllarca burnuna yanık et kokusunun geldiğini ve Soma faciasıyla birlikte bu travmasının yeniden canlandığını söyledi.