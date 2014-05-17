Gözaltında darp edilen ÇHD'li avukatlar serbest

Soma'da gözaltına alınarak darp edilen 8’i avukat 36 kişi tutuldukları spor salonundan sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevkedildi. Avukatlar sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

Maden faciasının yaşandığı Soma'da içinde de çok sayıda sivil ve çevik kuvvet polisi, geniş güvenlik önlemi aldı. Faciadan sonra bölgeye giden Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve Efkan Bolaç'ın da aralarında bulunduğu 15'e yakın avukat ilçede gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Selçuk Kozağaçlı'nın darp edildiği görüldü.

Aralarında avukatların da bulunduğu gözaltına alınan 34 kişi bir spor salonunda bekletiliyor. Gözaltıların tutulduğu Soma Linyit Lisesi Kapalı Spor Salonu'na giden CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın kolunun kırılmış ya da çıkmış olabileceğini belirtti.

Darp edilen Selçuk Kozağaçlı hasteneye götürülerek kolu sargıya alındı. Kozağaçlı hastanede iki saat gözlem altında tutulacak.

Bu arada avukat Efkan Bolaç, Twitter'dan gözaltına alınanların listesini paylaştı:

Manisa Valiliği Soma'da gösteri ve yürüyüşü yasakladı

Öte yandan Radikal'de yer alan habere göre, Manisa Valiliği dün olaylarla sonlanan yürüyüşün ardından, bugün de ilçede yapılması beklenen tüm gösteri, protesto ve yürüyüşleri yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada "İçinde bulunduğumuz bu acılı ve hassas dönemde bu tür yasa dışı provokatif eylemlere bundan sonra da müsaade edilmeyeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.