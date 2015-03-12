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Ekonomi

Yıldız Holding yurtdışında bir şirket satın aldı

‘2014 yılında 600 milyon TL konsolide ciro yapan G2M ile beraber Yıldız Holding ev dışı tüketim cirosu yaklaşık ikiye katlanacak’

12 Mart 2015 18:56

Yıldız Holding, girişim sermayesi Actera Özel Sermaye Fonu'unun ev dışı tüketim sektöründe faaliyet gösteren G2M'deki yüzde 64 payını aldı.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, Actera'nın elindeki yüzde 64'lük hisse Rekabet Kurulu kararının ardından Yıldız Holding'e geçecek.

DHA’nın haberine göre, Yıldız Holding CFO'su Cem Karakaş, "Türkiye'de hızla büyüyen ev dışı tüketim sektöründeki işlerimiz, G2M'nin bünyemize katılması ile daha da gelişecek. 2014 yılında 600 milyon TL konsolide ciro yapan G2M ile beraber Yıldız Holding ev dışı tüketim cirosu yaklaşık ikiye katlanacak" dedi.

G2M,  1981 yılından bu yana otel, restoran, yemek şirketleri gibi ev dışı tüketim noktalarının gıda, sarf ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarını karşılıyor.

G2M’nin, Türkiye genelinde 70 ilde toplam 45 bin metrekare alanlı 11 dağıtım merkezi bulunuyor. 900 çalışanı ve 350 kamyonla hizmet veren G2M, taze meyve sebzeden donuk gıdaya, kuru gıdadan süt ve süt ürünlerine, pastacılık ürünlerinden baharat, konserve ve temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpazede dağıtım yapıyor.

Sektörde kişi başı harcama miktarı ABD’de ve Avrupa’da ortalama 1.500 dolar iken, Türkiye’de 300 dolar civarında olduğu belirtilen açıklamada, "Bu nedenle, Türkiye’de ev dışı tüketim sektörünün büyüme potansiyelinin oldukça yüksek olduğu öngörülüyor. Türkiye’de ev dışında toplamda 150 bini aşan nokta olduğu tahmin ediliyor" denildi.

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