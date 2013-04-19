DiaSa Yıldız Holding'e satılıyor

Sabancı Holding ile İspanyol Dia'nın ortaklığı DiaSA'nın tamamını Yıldız Holding'in alması konusunda anlaşma sağlandı. DiaSA'nın satış bedeli 300-350 milyon lira arasında olacağı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre , İndirim market zinciri DiaSA'da İspanyol Dia'nın yüzde 60, Sabancı Holding'in yüzde 40 hissesi bulunuyor. DiaSA'nın ödenmiş sermayesi 212 milyon lira seviyesinde bulunuyor.

DiaSA, Türkiye'de 1,200'ün üzerinde market ile faaliyet gösteriyor. Yıldız Holding yetkililerine ulaşılamazken, Dia konu hakkında yorum yapmadı.

Ülker 2011 yılında 600 milyon TL’ye Şok’u alarak ucuz markette BİM’e rakip olmuştu.

Carrefoursa'dan çıkıyor

Öte yandan, Sabancı Holding, Fransız süpermarket zinciri Carrefour ile ortaklığı olan Carrefoursa'daki payının satışı için de Carrefour ile görüşmeler yürütüyor. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "Sabancı'nın Carrefoursa'daki payının Carrefour'a satışı yönünde olumlu gelişmeler var ancak henüz nihai aşamaya gelinmedi" dedi.

Carrefoursa'da Sabancı Holding'in yüzde 38.8, Carrefour Nederland BV'nin yüzde 58.2 payı bulunuyor. Hisselerin yüzde 2.2'si ise halka açık.

Carrefoursa'nın ödenmiş sermayesi 113.42 milyon lira seviyesinde bulunuyor. Hisseleri dün 18.45 liradan kapanan Carrefoursa'nın piyasa değeri buna göre 2.09 milyar lira seviyesinde bulunuyor.

Carrefoursa 2012 yılını 5.5 milyon lira zararla tamamlamıştı. Şirketin satış gelirleri ise 2.49 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

Şirketin faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, 2012 sonu itibariyle Carrefoursa'nın 215 süpermarket, 28 hipermarketi bulunuyor.