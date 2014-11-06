Yıldız Holding'in ardından Koç'tan Fiat hamlesi: 1,4 milyar dolarlık yatırım

Yıldız Holding'in 3,2 milyar dolara United Biscuits'i almasının ardından bir dev yatırım kararı da Koç Holding'den geldi. Tofaş, 2 yılda yeni Doblo dahil toplam 4 model için 1.4 milyar dolarlık yatırım yapacak. Yeni Doblo yatırımı hariç tutulduğunda ise Tofaş orta sınıftaki üç yeni modele 1 milyar doların üzerinde yatırım yapmış olacak.

ABD’li Chrysler’i satın aldıktan sonra ismini Fiat-Chrysler Automobiles (FCA) olarak değiştiren İtalyan otomotiv devi Fiat, 5 yıllık kalkınma planında en büyük ve en önemli görevi Türkiye'de Koç Holding'le ortak olduğu Tofaş’a verdi.

Emre Özpeynirci'nin Hürriyet'teki haberine göre, Tofaş, Bursa’da yeni Doblo ve daha önce açıklanan yeni sedan modele ek olarak 2 yeni model üretecek. Bu 4 model için toplamda 1.4 milyar dolarlık tarihi yatırım yapılacak.

7 yılda 700 bin adet

1.4 milyar doların 880 milyon doları yeni Doblo ve yeni sedan modeli için, geri kalan 520 milyon doları ise 2 yeni model için harcanacak. İki yeni modelden 2016-2023 yılları arasında 700 bin adet üretilecek.

Üretimine başlanan yeni Doblo dışında Bursa’da devreye girecek 3 yeni otomobil orta sınıfta yer alacak sedan, hatchback ve station wagon modellerden oluşacak. Sırasıyla 2015 ve 2016 yıllarında devreye girecek bu 3 model Fiat’ın orta sınıftaki yeni ailesi olacak. 2015 yılında üretimine başlanacak ve Linea’nın yerini alacak kompakt sedan modeli iç pazar, 2016 yılında devreye girmesi planlanan yeni hatchback ve station wagon modelleri ise ağırlıklı olarak ihracata yönelik olarak Bursa’da üretilecek.