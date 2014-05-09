Tofaş'tan 4 yılda 4 yeni model

520 milyon dolar yatırımla 2015’te piyasaya sunacağı yeni kompakt sedan bir otomobil üretmeye hazırlanan Tofaş, bu modelin haricinde 2018’e kadar 3 yeni modeli daha devreye sokacak. Bu modeller kompakt sınıfta yer alacak hatchback, station wagon ve SUV olacak.

Amerikan Chrysler ile birleşerek küresel üretici haline gelen İtalyan Fiat önceki gün ismini ve logosonu ‘Fiat Chrysler Automobiles’ (FCA) olarak değiştirip 5 yıllık yatırım ve kalkınma planını açıkladı. Fiat Chrysler CEO’su Sergio Marchionne, 5 yıllık hedeflerini anlattığı toplantıda, “Bugün biz yeni bir sayfa açmıyoruz, tamamen yeni bir kitap yazmaya başlıyoruz” dedi. 2014-2018 yılları arasını kapsayan planları kapsamında bünyesindeki tüm markaların çıkaracağı yeniliklerin takvimini paylaşan Marchionne, en büyük görevi Türkiye’de Koç Holding ile ortak olduğu Tofaş’a verdi.

Yeni kompakt aile

Autonews’de yayınlanan bilgilere göre Tofaş, önümüzdeki 4 yıl içinde 4 yeni modeli Bursa’da üretecek. Bu modellerden ikisi Bravo ve Linea’nın yerine alacak kompakt modeller olacak. 3’üncü model yepyeni bir station wagon olarak devreye girecek. 2015 ve 2016’ya kadar devreye girecek bu 3 model, Fiat’ın orta sınıftaki yeni ailesi olacak. Fiat’ın 4’üncü sürprizi ise 2017’de devreye girmesi planlanan yeni kompakt SUV modeli olacak. Bu modelin de Bursa’da üretilen hafif ticari araç modeli Fiorino’nun ikinci jenerasyonu üzerinde geliştirilmesi planlanıyor.

Fiat’ın 5 yıllık planı dahilinde Tofaş’a biçtiği bu 4 modellik yeni üretim rolü, tarihi öneme de sahip. Bu modellerle birlikte Bursa’da üretilen model sayısı 6’ya yükselecek ve yaklaşık 20 yılın ardından ilk kez üretimde ağırlığı otomobil alacak. Bursa’da üretilecek 4 modelden biri olan ‘kompakt sedan’ daha önce Tofaş tarafından açıklanmıştı. Aracın, Linea’nın yerine devreye girmesi ise önceki günkü toplantıda ortaya çıktı.

Bravo ve Linea yerine geliyorlar

Kompakt yani orta sınıfta önemli bir strateji ortaya koyan Fiat, bu bağlamda pek talep görmeyen modeli Bravo ile Türkiye’de üretilen Linea’nın yerine yeni modeler geliştirecek. Fiat, bu bağlamda kompakt sınıfta bir hatchback bir sedan ve station wagon üretecek. Bu 3 modelde Bursa’da üretilecek. Tofaş hali hazırda 520 milyon dolara kompakt sedanın üretimini duyurmuştu. Yeni sedan önümüzdeki yıl Linea’nın yerine devreye girecek. Kompakt hatchback ise geçtiğimiz yıl Avrupa’da 10 bin adet ancak satan Bravo’nun yerine 2016 devreye sokulacak.

Stilo’dan sonra 2008’den bu yana kompakt station wagon geliştirmeyen Fiat, Bursa’da buna da bir son verecek. Bursa’da üretilecek kompakt model ailesinin ilk üyesi olan sedan önümüzdeki yıl diğer iki model ise 2016’da devreye girecek. Fiat’ın Bursa için diğer bir önemli sürprizi ise 2017’de devreye girecek yeni kompakt SUV. Bu aracın hafif ticari modeli Fiorino’nun binek versiyonu şeklinde üretilmesi planlanıyor.

Avrupa'da mucize beklemiyoruz

Avrupa pazarıda önümüzdeki yıllarda mucizevi bir toparlanma beklemediğini açıklayan Sergio Marchionne buna rağmen 5 yıl içinde satışlarını 600 bin adetler 730 bin adetlere çıkartmayı hedefliyor. Bu artış da özellikle kompakt sınıftaki yeni modellerin büyük payı olması bekleniyor. Fiat marka direktörü Olivier Francois ise Avrupa’da işlerin değiştiğini belirterek, rekabetin artık kolay olmadığını belirtiyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde Fiat’ın yeni modelleri hakkında da bilgiler veren Francois, 5 yıllık kalkınma planında Türkiye operasyonlarına büyük iş düştüğünü de ortaya koyuyor.