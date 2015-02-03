Murat Ülker: Gelecekle ilgili planımı söylesem deli derler

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, geleceğe yönelik yol haritası hakkında açıklamalarda bulundu. Ülker, "10 yıl sonrası için planlarımız var, fakat o kadar açık ilan etmek istemiyoruz. Bu kez aklından geçirdiğini söylediğinde o zaman da ‘deli’ derler” dedi.

Ekonomist Dergisi’ne konuşan Murat Ülker, öncelikle global olmayı öğreneceklerini söyledi. Bu arada bazı işlerden çıkacaklarını belirten Ülker, United Biscuits ile 5 yılda 500 milyondolarlık sinerji yaratacaklarını belirtti.

“Birkaç kez ‘Rahmetli babam her gün hesap yapar, varlıkları, borçları karşılaştırırdı’ demiştiniz. Şimdi siz de bunu yapıyor musunuz ?” sorusuna Murat Ülker şu yanıtı verdi:

“Her gün yapmıyoruz. Haftada bir yapıyoruz. O da haftada bir yapardı. Ne yapıyoruz? Risk alırken ‘nasıl, ne kadar risk alıyorsunuz’ derler. Bizim aldığımız hesaplanabilir risktir. İnsanların aklına geliyordur. United Biscuits’i aldığımızda söylemiştim: ‘Biz parayla değil, 70 yıllık birikimimizle aldık aldık. ‘ Parayı bankadan aldık, kazanacağız ve borcumuzu da ödeyeceğiz. Ama bunu yaparken şunu hesap ettik. Ben buna ‘özgürlük planı’ diyorum. Biz pazartesi sabahı ben arkadaşlara ‘Bu işten vazgeçtim’ desem, her şeyi satıp borçları alacakları karşılıklı kapatıp, markalarımız, mallarımız ve fabrikalarımız bize kalarak paydos edebiliriz. Bu da benim hürriyetimdir. O zaman ben kimseye mecbur kalmam. Mesela United Biscuits’i satın alarak risk aldık. Ona da ‘Karakök 1’ planı diyorum. Ben ‘Vazgeçtim arkadaş, ben global olmak istemiyorum’ deyip geri dönsem, alacağımı vereceğimi kapattığım zaman elimde sizin bildiğiniz Ülker kalır. Bu hesabı yapıyorum daima. Bu ne demektir, ben risk değil, hesaplanabilir risk alıyorum. Yani Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olma riskini ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Her cumartesi bu hesabı yapıyorum.”

‘Ağzımızda büyük lokma varken konuşmak olmaz’

Murat Ülker, “10 yıl sonrası için hayaller var mı? Çalışıyor musunuz” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Var var, çalışıyoruz. Fakat o kadar açık ilan etmek istemiyoruz. Bu kez aklından geçirdiğini söylediğinde o zaman da ‘deli’ derler.”

Godiva ve United Biscuits’in satın alınmasının ardından yeni alımlar yapılıp yapılmayacağı konusunda ise Murat Ülker, “Yok, ağzımızda büyük lokma varken konuşmak olmaz. Önce bunu bir yutalım” dedi.

Hangi işlerden çıkacak?

Murat Ülker, hangi işlerden vazgeçecekleri konusunda ise şunları söyledi: “Maya şirketi satın aldık, Marintürk için onay bekliyoruz. Saf GYO için dedik ki biz bunu satabiliriz. Ortaklarımıza dahaber verdik. Bizim için çok mühim olmayan, işlerimize büyük sinerji katmayan işlerden vazgeçmemiz lazım. Yoksa hepsi birden yapamayız. Çıkmamızı gerektirecek epey işimiz var. Adet olarak sayarsanız çok var. Para olarak sayarsanız daha az iş var. ‘Neden çıkıyorsunuz’ diye sorabilirsiniz. Bu işlerimiz çok iyi durumda olduğu için. Mesela ambalaj işim var. ‘Ben bunu satmak istemiyorum’ dediğimde herkes ‘işler iyi durumda neden satacaksınız’ dediler. İyi iken satmak lazım. Çocuk bezi üreten şirket için daha bir karar almadık. Ama her birine ayrı ayrı bakıyoruz. Ambalaj fabrikamız var. Onları satabiliriz. Mesela gayrimenkullerimiz var, onları satabiliriz. Türkiye Finans’taki hisseyi elden çıkarmak istiyoruz demiştik. Çünkü bizim fokusumuz olan bir iş değil.”