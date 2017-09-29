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Yıldırım: Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşlar iptal, mağdur olan varsa özel uçak gönderilecek

"Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar süresiz iptal edilmiştir"

29 Eylül 2017 20:00

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği bağımsızlık referandumu sonrası Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşların yapılmayacağını belirterek, mağdur olan varsa özel uçak gönderileceğini söyledi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde restorasyonu tamamlanan Mehmet Akif Ersoy Evi'nin açılış törenine katılan Yıldırım, IKBY’de düzenlenen 'bağımsızlık referandumu' sonrası Erbil ve Süleymaniye'ye yönelik uçuşları durdurma kararı hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Uçuşlar süresiz iptal edildi"

Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılacak uçuşların, bugün saat 18.00 itibariyle süresiz iptal edildiğini duyuran Yıldırım, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi Kuzey Irak bölgesinde bir referandum gerçekleşti. Bütün dünyanın karşı çıktığı, Türkiye'nin bütün uyarılarına rağmen bu referandumu Kuzey Irak yönetimi inatla gerçekleştirdi. Sonrasında alınacak önlemler bağlamında, bugün saat 18.00 itibarıyla Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar, süresiz olarak iptal edilmiştir. Irak merkezi hükümetinin Sivil Havacılık İdaresi'nin aldığı karara uygun olarak biz de Süleymaniye'ye ve Erbil'e sefer yapmayacağız.”

"Türkiye’nin şakası yok"

Uçuşların iptal edilmesi nedeniyle mağdur olanlar varsa bölgeye özel uçak gönderilebileceğini belirten Yıldırım, "Türkiye olarak hem Türk Hava Yolları hem de özel şirketlerimiz, seferleri durduruyor. Eğer orada mağdur olan vatandaşlarımız varsa bunları almak için özel uçak gönderebileceğiz. Böylece bu işlerde, Türkiye'nin şakası olmadığını bir kez daha anlamalarını bekliyoruz. Önlemlerimiz, bununla sınırlı değil. Peyderpey atacağımız adımları da kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

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