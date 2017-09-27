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Pegasus, Erbil'e uçuşları durdurdu

"Irak'la paralel hareket ediyoruz"

27 Eylül 2017 15:12

Pegasus Hava Yolları CEO'su Mehmet Nane, Erbil'e uçuşların durdurulduğunu açıkladı. 

Bloomberg'e konuşan Nane, Pegasus Hava'nın, Irak Merkezi Yönetimi'nin uluslararası uçuşları durdurma kararı ile paralel hareket ettiğini söyledi.

THY: Uçuşlar devam ediyor

Türk Hava Yolları (THY) ise Süleymaniye ve Erbil kentlerine yapılan uçuşlarla ilgili kendilerine bir resmi bildirim olmadığını açıklayarak uçuşların devam ettiğini bildirdi.

THY'den yapılan açıklamada, "Çeşitli basın-yayın organlarında Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun Süleymaniye ve Erbil kentlerindeki havalimanlarını 29 Eylül tarihi itibariyle uluslararası hava trafiğine kapatacağı ile ilgili haberler yer almaktadır. Bu konuda Türk Hava Yolları’na iletilmiş resmi bir bildirim olmamakla birlikte bu iki kente olan tüm tarifeli uçuşlarımız planlandığı şekilde gerçekleştirilmektedir" denildi.

Ne olmuştu?

Irak Sivil Havacılık Kurumu, yabancı havayolu şirketlerine IKBY'ye yapılacak uçuşların cuma günü askıya alınacağı bilgisinin iletildiğini duyurmuştu.

Erbil ve Süleymaniye'ye yapılacak ve buralardan kalkacak tüm uluslararası uçuşların askıya alınacağının belirtildiği açıklamada, sadece iç hat uçuşlara izin verileceği belirtilmişti.

 

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