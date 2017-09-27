T24 LogoT24 Logo
Dünya

Erbil: Bağdat'ın söz konusu talebi gerçekçi ve uygulanabilir değil

Bağdat, Erbil'e havalimanların teslim edilmesi için 3 gün süre tanımıştı

27 Eylül 2017 12:27

Irak hükümetinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Erbil ve diğer tüm bölgelerdeki havalimalarının Bağdat'a teslim edilmesiyle ilgili verdiği üç günlük süreye Kerkük'ten yanıt geldi. Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, Bağdat'ın taleplerinin gerçekçi ve uygulanabilir olmadığını söyledi.

Hürriyet'in Rûdaw'a dayandırdğı habere göre, Faik, uluslararası yasalara göre, Kuzey Irak'taki havalimanlarının merkezi hükümete bağlı olduğunu ve uçuşları durdurabileceklerini belirtti.

Telar Faik, “Bağdat'ın söz konusu talebi gerçekçi ve uygulanabilir değil. Merkezi hükümetin memurlarının, bölgedeki havalimanlarında çalışması mantıklı değil” dedi.

Ulaştırma Bakanı Mevlüd Bawemurad ise, konuyla ilgili Irak Ulaştırma Bakanı görüşerek meseleyi çözmeye çalıştıkları söyledi.

ETİKETLER

IrakErbilhavalimanıBağdatsınır3 gün süreHaydar El İbadi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24