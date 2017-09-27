Erbil: Bağdat'ın söz konusu talebi gerçekçi ve uygulanabilir değil

Irak hükümetinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Erbil ve diğer tüm bölgelerdeki havalimalarının Bağdat'a teslim edilmesiyle ilgili verdiği üç günlük süreye Kerkük'ten yanıt geldi. Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, Bağdat'ın taleplerinin gerçekçi ve uygulanabilir olmadığını söyledi.

Hürriyet'in Rûdaw'a dayandırdğı habere göre, Faik, uluslararası yasalara göre, Kuzey Irak'taki havalimanlarının merkezi hükümete bağlı olduğunu ve uçuşları durdurabileceklerini belirtti.

Telar Faik, “Bağdat'ın söz konusu talebi gerçekçi ve uygulanabilir değil. Merkezi hükümetin memurlarının, bölgedeki havalimanlarında çalışması mantıklı değil” dedi.



Ulaştırma Bakanı Mevlüd Bawemurad ise, konuyla ilgili Irak Ulaştırma Bakanı görüşerek meseleyi çözmeye çalıştıkları söyledi.