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İran, IKBY'ye uçuşları durdurdu

"Referandumun yapılması halinde kara sınırları da kapatılacak"

24 Eylül 2017 18:21

İran, bağımsızlık referandumuna bir gün kala Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) hava sahasını kapattı.

Reuters'ın Fars haber ajansından aktardığına göre İran, IKBY'deki havalimanlarına yapılan uçuşlarını Bağdat'ın talebi üzerine durdurdu.

İran'ın üst düzey güvenlik birimi sözcüsü Keyvan Husrevi, hava sahalarını IKBY'den yapılacak uçuşlara kapattıklarını söyledi.

Husrevi, "İran'dan Süleymaniye, Erbil kentlerine ve aynı zamanda hava sahanlığımızdan Irak Kürdistan Bölgesi'ne doğrudan uçuşlar durdurulmuştur. Referandumun yapılması halinde kara sınırları da kapatılacaktır" dedi.

İran, bu sabah IKBY sınırlarında tatbikat başlatmıştı.

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