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Referanduma karşı çıkan İran'dan Kuzey Irak sınırında askeri tatbikat

Tatbikatta havan topu, zırhlı araçlar ve hava unsurları kullanılıyor

24 Eylül 2017 17:16

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna karşı çıkan İran, sınırda tatbikat başlattı. İran devlet televizyonu IRIB, tatbikatın IKBY sınırındaki Batı Azerbaycan vilayetinin Uşnaviye kasabasında düzenlendiğini duyurdu.

İran devlet televizyonu IRIB’e göre, önceden planlanan tatbikat 1980-88 arasındaki İran-Irak savaşının başlangıcını anmak amacıyla düzenleniyor.

Ancak IKBY’nin referandumuna saatler kala düzenlenen tatbikat, aynı zamanda Erbil’e bir mesaj olarak da algılandı. Tatbikatta, havan topunun yanı sıra zırhlı araçlar ve hava unsurları da kullanılıyor.

"İran topçu birlikleri köyleri bombalıyor"

Öte yandan Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İran topçu birliklerinin özellikle Balekayeti ve Hacı Omeran'a bağlı "Gundejor, Alane, Kunere, Dinoy Gewre, Dinoy Biçuk, Berde Zerde" köylerini aralıksız bombaladığı ifade edildi. Açıklamada, topçu atışlarının herhangi bir kayba yol açıp açmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

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