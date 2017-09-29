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Referandum sonrası işçilerin tahliyesi başladı, Türkiye'ye dönüyorlar

Erbil ve Süleymaniye uçuşları bugün saat 18.00'den itibaren askıya alınacak

29 Eylül 2017 12:50

Türkiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde bağımsızlık referandumunun ardından yaptırımlara gitmeye hazırlanırken, bölgedeki Türk şirketleri işçilerini tahliye etmeye başladı.

Erbil ve Süleymaniye’ye yapılan uçuşlar bugün saat 18.00’de sona ererken Türk şirketleri çalışanlarını son uçuşlarla tahliye ediyor. Bugün sabah saatlerinde Türk Hava Yolları’nın Erbil-İstanbul, Süleymaniye-İstanbul ve  Atlasglobal Hava Yolları’nın Erbil-İstanbul uçuşlarıyla birçok işçi döndü.

Sabah erken saatlerde inen uçaklar birçok Türkiye vatandaşını getirirken, Atlasglobal Hava Yolları’nın Erbil-İstanbul seferiyle gelen işçiler DHA’ya konuştu. İşçiler, bölgede faaliyet gösteren Türk işverenlerin güvenlik kaygısıyla bugün yapılan son uçuşlarla çalışanlarını Türkiye’ye  gönderdiğini kaydederek, durumun düzelmesiyle tekrar işlerine geri dönebileceklerini söylediler.

"Üç şantiyeyi boşalttık"

İşçilerden Furkan Toker, "Şirketimizin aldığı karar sonucu boşaltma kararı aldı. Ondan dolayı son saati beklemeden döndük. Orada enerji üretim santralinde çalışıyorduk. Şirket dönme kararı alırsa geri döneriz. Biz ekip olarak geldik. Bizim üç şantiye vardı üçünü de boşalttık"  dedi.

Toker, “İşsiz mi kaldınız?” sorusuna da "Bilmiyorum bir nevi öyle gözüküyor. Hayırlısı diyelim” diye yanıtladı. 

"Ortalık sakinleşirse geri döneceğiz"

Elektrik santralinde çalışan Halit Çimpolat adlı işçi de “Erbil’den geri döndük. Hükümetlerin anlaşamaması sebebiyle hava sahası kapanacak dediler. Şirket riski göze alamayıp bizi geri çekti.  Şimdi memlekete Kahramanmaraş’a döneceğim. Eğer ortalık sakinleşirse geri döneceğiz" diye konuştu.

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