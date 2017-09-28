Yarından itibaren Kuzey Irak'a uçuş yok; konsolosluk vatandaşları 'uyardı'

Kuzey Irak'taki referandumun ardından Türkiye'den Erbil ve Süleymaniye'ye gerçekleştirilen uçak seferleri Cuma günü saat 18.00'den itibaren askıya alınacak.

Türkiye'den Kuzey Irak'ta düzenlenen tartışmalı bağımsızlık referandumuyla ilgili tepkiler gelmeye devam ediyor.



Bu kapsamda ilk adım da Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşlarla ilgili atıldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 'nün Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne yapılan uçuşlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 29 Eylül 2017 Cuma günü yerel saatle 18:00’den itibaren Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına/havalimanlarından uçuşların (Irak havayolu şirketlerinin Irak içi uçuşları hariç) askıya alınacağını bildirmiştir.



Bu durumda, Türk Hava Yolları, AtlasGlobal ve Pegasus tarafından ülkemizden Erbil ve Süleymaniye’ye yapılmakta olan karşılıklı seferlerin anılan tarihten itibaren gerçekleştirilmesi mümkün olamayacaktır.



Anılan tarih ve saate kadar sözkonusu hatlarda gerçekleştirilecek uçuşların kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışma da başlatılmıştır.



Vatandaşlarımızın seyahat planlamalarında keyfiyeti göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir."