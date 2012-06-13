Yıldırım: Baz istasyonu şehir dışına çıkarsa radyasyon 50 kat fazla olur

Bakan Binali Yıldırım, Yargıtay'ın 'baz istasyonlarını şehir dışına taşıma' kararını değerlendirdi. Kararın 'bilgi yoksunluğuyla alındığını' söyleyen Yıldırım, "Radyasyon şehir içindekinden 50 kat fazla olur" dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Yargıtay’ın baz istasyonlarının şehir dışına taşınması kararını Meclis İnternet Araştırma Komisyonu’nda yaptığı konuşmada değerlendirdi.
Konuyla ilgili yargı kararını 'iletişimi öldürecek karar' şeklinde değerlendiren Yıldırım, "Bilgi yoksunluğundan alınmış bir karar" dedi.
Yıldırım şöyle devam etti:
"Baz istasyonlarının şehir dışına çıkarılması, bırakın masrafını zorluğunu, onları hiç konuşmuyorum, dışarıya çıkardığınız baz istasyonundan basacağınız radyasyon, elektromanyetik dalga içerdeki 3 metre mesafeden alacağınızın 50 katı.
Asıl tehdit bunların dışarıya çıkarılmasıdır. Dışarı çıkarılınca kapsama alanını genişletiyorsunuz. 110 elektrik kullanırken 400 voltluk elektrik vermek zorunda kalıyorsunuz."