Camilere baz istasyonu kurulamaz!

T24

Karar, Konya'da bir camiye kurulan baz istasyonun kaldırılması için bir kişinin açtığı davada verildi.Gerekçe olarak 'kamu yararı' ile 'hukuka uyarlık' görülmediği belirtilirken, Diyanet’ten, karar kuruma ulaştıktan sonra bir değerlendirme yapılacağı açıklaması geldi.ntvmsnbc'nin haberine göre, Danıştay 13. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma talebine ret kararı vermesi üzerine dosya İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun gündemine geldi.Kurul, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın camilere baz istasyonu kurulmasına olanak sağlayan protokolünün ilgili maddesinin yürürlüğünü durdurdu.Bu madde, ''Mülkiyeti hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan cami, mescitlerin baz istasyonu olarak kullanılmak üzere kiralanmasına ilişkin işlemleri, dini ve sosyal hizmetler vakfı vasıtasıyla yürütür'' hükmünü içeriyordu.