T24 LogoT24 Logo
Gündem

Camilere baz istasyonu kurulamaz!

Danıştay, camilerin ve mescitlerin baz istasyonu için kiraya verilmesine olanak sağlayan düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

16 Ağustos 2011 03:00

T24 - Danıştay, camilerin ve mescitlerin baz istasyonu için kiraya verilmesine olanak sağlayan düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

Karar, Konya'da bir camiye kurulan baz istasyonun kaldırılması için bir kişinin açtığı davada verildi.

Gerekçe olarak 'kamu yararı' ile 'hukuka uyarlık' görülmediği belirtilirken, Diyanet’ten, karar kuruma ulaştıktan sonra bir değerlendirme yapılacağı açıklaması geldi.

ntvmsnbc'nin haberine göre, Danıştay 13. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma talebine ret kararı vermesi üzerine dosya İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun gündemine geldi.

Kurul, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın camilere baz istasyonu kurulmasına olanak sağlayan protokolünün ilgili maddesinin yürürlüğünü durdurdu.

Bu madde, ''Mülkiyeti hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan cami, mescitlerin baz istasyonu olarak kullanılmak üzere kiralanmasına ilişkin işlemleri, dini ve sosyal hizmetler vakfı vasıtasıyla yürütür'' hükmünü içeriyordu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24