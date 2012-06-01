Baz istasyonları şehir dışına taşınacak!

Yargıtay, baz istasyonlarının 'uzun zaman diliminde insan sağlığına zarar vereceği, insanların psikolojik yapısında tedirginlik ve ümitsizlik yarattığı'na karar verdi.

İnsan sağlığına etkileri uzun süredir tartışılan baz istasyonları artık Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararıyla şehir dışında olacak. Kurul, baz istasyonlarının ‘uzun zaman diliminde insan sağlığına zarar vereceği, insanların psikolojik yapısında tedirginlik ve ümitsizlik yarattığı, bu nedenle kaldırılması’ kararı veren yerel mahkeme kararını oy çokluğuyla onadı.

Oturduğu apartmanın önündeki elektrik direğine baz istasyonu takılan bir vatandaş, baz istasyonunun radyasyon yaydığının uzmanlarca belirtildiğini, kızının lenf kanserine yakalandığını, bu durumun aile açısından yıkıma neden olduğunu belirterek, baz istasyonunun kaldırılması talebiyle Dava dilekçesinde, istasyonun faaliyetine devam ediyor olmasının aile bireylerinin sağlığı için endişeye yol açtığı kaydedildi. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ise davayı kabul ederek, her gün kontundan çıkıp evine dönen ve günün uzun süresini evinde geçiren davacının ve aile bireylerinin, baz istasyonu ile karşı karşıya kalmasının psikolojilerini olumsuz etkileyeceğinin doğal bir sonuç olduğunu vurguladı.

Daire önce onadı, sonra bozdu

Yerel mahkeme kararında, davacının kızının lenf kanseri olduğunun altı çizilerek, buna rağmen baz istasyonuyla karşı karşıya yaşamak zorunda bırakılmasının düşündürücü olduğu kaydedildi. Haberleşme hakkının ‘bireyin konutunda huzurlu ve sağlıklı yaşama hakkından üstün tutulamayacağının’ vurgulandığı kararda, bilirkişi raporuna da atıfta bulunuldu. Kararda, bilirkişi raporunda, davacı ve ailesinin baz istasyonundan olumsuz etkilendiğinin, tedirgin olduklarının gözlendiği, bu nedenle istasyonun başka bir yere yerleştirilmesinin uygun olacağına yer verildiği belirtildi. Karara itiraz edilmesi üzerine dosya Yargıtay’ın gündemine geldi. Temyiz talebini değerlendiren Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak onadı. Daire, yönetmeliğe uygun olarak kurulup işletilse dahi baz istasyonlarının ‘uzun zaman diliminde insan sağlığında zarara neden olacağını’ ve ‘ölçülebilen bir zarar olmasa da insanların psikolojik yapısında tedirginlik ve ümitsizlik yarattığını’ belirterek, baz istasyonlarının yerleşim yerlerinden uzaklaştırılmasına karar verdi. Davalı GSM şirketinin karar düzeltme talebinde bulunması üzerine dosyayı yeniden görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, bu kez karar değişikliğine giderek yerel mahkemenin kararını bozdu.

Baz istasyonları şehir dışına kurulacak

Dairenin, bozma gerekçesinde ise baz istasyonunun şehir dışına çıkarılması halinde sinyallerin abonenin cep telefonuna ulaşması için çok yüksek elektromanyetik dalga oluşturması gerekeceği vurgulandı. Sinyallerin ulaşması için daha fazla güç kullanılacağı daha fazla insanın daha fazla elektromanyetik alana maruz kalacağının altı çizilen kararda, davacının baz istasyonunun sağlığına zarar verdiğini ve yönetmelikte belirtilen limit değerlere uygun bulunmadığının ispatlaması gerektiğine dikkat çekildi. Kararda, kanıtlanmayan, soyut, ‘uzun vadede zarar verir’, ‘baz istasyonu yakın mesafede’, ‘görünce moralim bozuluyor’ gibi nedenlerle dava açılmasının ve dava sonunda baz istasyonunun sökülmesine karar verilmesi hukuka ve yasalara uygun olmadığının altı çizildi. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay’ın bozma kararına uymayıp ve kararında direnme kararı alınca dosya, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Kurul önceki gün yaptığı toplantıda, oy çokluğuyla Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin direnme kararını onadı.