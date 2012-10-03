Yıldırım: Başkanının üstüne çıktıysa ya Alex, ya da başkan gider

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Alex'in gidişiyle ilgili süreç hakkında ilk kez konuştu. Yıldırım, "Saha içindeki Alex'e kefilim ama saha dışındaki Alex'e kefil değilim. Gerekirse saniyede karar veririm, babamı tanımam" dedi. "Fenerbahçe Başkanı'nın üstüne çıktıysa ya Alex ya da Başkan gider" diye konuşan Yıldırım, "Alex'i seviyoruz, zor şartlarda kalmasını sağladık" dedi ve Alex'in iddialarını kabul etmediğini açıkladı.

Yıldırım özetle şunları söyledi:

"Her şey Alex üzerine kurulmuş gibi görülüyor. Alex'i alkışladık, arkasında durduk. Aykut Hoca kendisiyle konuştuktan sonra beni aradı. 16.15'te kulübe geldiler. 16.00 dediler, beni beklettiler. Odaya geldi, elinde twit, elinde telefonu devamlı yazıyor. Bir büyüğün karşısında bile ayak ayak üstüne atmayız. Yüzüme bakmıyor, twite devam ediyor. 'Benim durumum ne olacak' dedi, 'Sen ne istiyorsan o olacak' dedim. Kendisi "Hoca beni kadroda düşünmediğini söyledi" dedi. Ben de 'Sen ne düşünüyorsan o olacak' dedim. 'Ben gitmek istiyorum, mukavelemi feshedin' dedi.

'Gerekirse saniyede karar veririm'

Eylül sonu itibariyle Alex'in alacağı yok. Üç dakikada diyor, ben Fenerbahçe menfaatleri için gerekirse saniyede karar veririm. O gün nasıl alkışladıysam, bugün de gitmesi gerektiğine inandığım için kararı verdim.

'Ya Alex gider, ya başkan'

Alex Fenerbahçe Başkanı'nın üzerine çıkmışsa ya Alex gider, ya başkan gider. Önümüzdeki hafta bir basın toplantısı yapacağım.

'Babamı tanımam'

Saha içindeki Alex'e kefilim ama saha dışındaki Alex'e kefil değilim. Dün Alex'e küfür edenler bugün Alex'in arkasında duruyorlar. Alex'i seviyorsa ben seviyorum, Aykut Kocaman seviyor. 8 senede burada kalmasını sağladık. Bir dakikada, Fenerbahçe için gözümü kırpmam babamı tanımam.

'Veda için 'gerekeni yapalım' dedim, istemedi'

Ben anlatacağım her şeyi. Kendisine 'Yemek verelim, veda için gerekeni yapalım dedim. Kendisi istemedi. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Ne Aziz Yıldırım, ne Aykut Kocaman, ne Alex. Kendi istediği müddetçe Aykut Kocaman burada.

'Huzur kalmadı'

3 Temmuz süreci devam ediyor. Gazeteye ilan veriyorlar. Gazeteye niye ilan veriyorsunuz? Dün Alex'e küfür edenler bugün arkasında duruyorlar. Fenerbahçe kurumdur, biz kurumun arkasındayız. Alex'i sevmek ayrı şey ama huzur kalmadı. Bir buçuk ay önce çağırdım, neler söylediğimi anlatacağım. Fenerbahçe düşmanları hortladı, onları uyarıyorum, onları rezil ederim. Alex'in formasını alıp gözyaşları dökmesinler, bunlar timsah gözyaşları. "

Kocaman: Ayrıldım diye acıtmaya çalışmak doğru değil

Aziz Yıldırım'ın ardından açıklama yapan Aykut Kocaman, bu konunun ısıtılıp ısıtılıp öne sürülmesine rağmen dışında kalma niyetinde olduğunu söyledi. "Alex'in kendi adına süreci anlatırken belirttiği olayların sıralaması büyük ölçüde doğru" diyen Kocaman, Alex'in kullandığı cümlenin kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

"Birebir konuşmamızda 'sen çok büyüksün seni idare edemiyorum' gibi bir cümle geçmedi" diyen Kocaman, Alex için, "Büyük hizmetler verdi, büyük oyuncuydu her zaman söyledim, tekrarlıyorum ancak ayrılırken diğer insanların içini acıtmak için çaba göstermemeli, ayrıldım diye acıtmaya çalışmak doğru bir davranış değil" diye konuştu.

"Sen çok büyüdün cümlesi bana ait değildir bunun düzeltilmesini rica ediyorum" diyen Kocaman, durumu anlatırken buna biraz daha dikkat edilmesi gerektiğine dikkat eçekerek "zamanın herkese doğruyu göstereceğine inanıyorum, susmayı tercih ediyorum" diye sözlerini bitirdi.