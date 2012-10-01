Alex kontratını sonlandırdı: Hayatımın en üzücü imzasıydı

Fenerbahçe'de öğlen saatlerinde kadro dışı bırakılan Alex de Souza, Başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmeden sonra kontratını sonlandırdığını açıkladı. Alex'in takım arkadaşlarıyla vedalaşırken ağladığı öğrenildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Alex de Souza'nın kadro dışı bırakıldığı belirtilerek, "Bugün, Sportif Direktörümüz ve Teknik Sorumlumuz Sayın Aykut Kocaman yönetiminde, saat 11.00’de Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan toplantıda, futbolcumuz Alex de Souza’nın kadro dışı kaldığı kararı, kendisine tebliğ edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bu kararın ardından tesislerden ayrılarak kulüp binasına gelen Alex, şu sıralar Başkan Aziz Yıldırım'la görüştü.

Resmi twitter hesabından açıklama yapan Alex de Souza "Kontratımı sonlandırdım, hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

A2 takımına gönderilmişti

Kadro dışı bırakılan Alex de Souza'ya Fenerbahçe A2 takımı ile birlikte çalışma cezası verimişti.

Baroni ve Stoch'a para cezası

Öte yandan Baroni ve Stoch'a da para cezası verildi

Resmi açıklama yapıldı

Fenerbahçe Kulübü, Alex ile yollarını ayırdıklarını resmi olarak da KAP'a bildirdi.

Sarı lacivertli kulüp işte şu açıklamayı yaptı;

"Futbolcumuz Alexsandro De Souza ile bugün yapılan görüşmede, kendisinin takımımıza bugüne kadar olan katkılarından dolayı teşekkür edilerek, sözleşmemiz karşılıklı mutabakat ile bugün itibariyle feshedilmiştir."

Aykut Kocaman'a tam destek

Kasımpaşa maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’a ise Başkan Aziz Yıldırım ve futbolculardan tam destek geldi.

Aziz Yıldırım ile takım kaptanları Volkan Demirel ve Selçuk Şahin, Aykut Kocaman’ın göreve devam etmesini istediler.

Kasımpaşa maçında alınan yenilginin ardından soyunma odasına giren Aykut Kocaman, oyuncularla duygu yüklü bir konuşma yaptı.

Kocaman, iyi bir kadro ve yetenekli oyunculara sahip olduklarını ama istenilen futbol ile başarıyı bir türlü yakalayamadıklarını ifade etti.

Problemin kendisinde olduğunu ifade eden Aykut Kocaman, tüm sorumluluğu üzerine alarak gereğini yapacağını dile getirdi.

Sözlerinin ardından soyunma odasından çıkmak üzere kapıya yönelen Kocaman'ı Volkan Demirel ve Selçuk Şahin engellemek istedi.

Yaşanan problemlerin sorumluluğunun takımca kendilerinde olduğunu söyleyen oyuncular, Aykut Kocaman'ı sakin olmaya davet ettiler ve göreve devam etmesi yönünde tavır sergilediler.

Yaşanan bu diyaloğun ardından soyunma odasından çıkan Aykut Kocaman koridorda başkan Aziz Yıldırım ile karşılaştı.

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'a görevde kalmasını söylerken kendisine duyduğu güveni iletti. Yıldırım, Kocaman'a istifa etmesi halinde bunu kabul etmeyeciğini de belirtti.

Takım arkadaşlarıyla ağlayarak vedalaştı

Alex de Souza, 8 yıl formasını giydiği Fenerbahçe'den takım arkadaşlarıyla gözyaşları içinde vedalaştı.

Sportif direktör ve teknik sorumlu Aykut Kocaman'ın bugün futbolcularla yaptığı toplantıda kadro dışı kaldığı kararı kendisine tebliğ edilen Alex de Souza, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldı. Alex, tesislerin çıkışında bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadı.

Kocaman :Alex artık aramızda olmayacak

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza'nın kadro dışı bırakıldığı bugün tebliğ edilirken, teknik direktör Aykut Kocaman'ın futbolculara, "Alex bundan sonra kesinlikle aramızda olmayacak" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bugün şu gelişmeler yaşandı: Fenerbahçe Sportif Direktörü ve Teknik Sorumlusu Aykut Kocaman, Alex ile görüşüp kadro dışı kaldığını tebliğ ettikten sonra odasından çıkıp takımın soyunma odasına geldi. Antrenmana çıkmak için hazır bekleyen futbolcular, hocalarını dinlemeye başladı. Aykut Kocaman, Alex için alınan kararı tüm futbolculara aktarırken, "Alex bundan sonra kesinlikle aramızda olmayacak. Kendisine de söyledik ve bugüne kadar olan katkıları için teşekkür edeceğiz. Bunu sizin de bilmenizde fayda var" şeklinde konuştu.

Aykut Kocaman'ın ayrıca, tüm oyuncularına seslenerek, "Kötü görüntümüzü silmek için hepinize görev düşüyor. Herkes sorumluluk almalı ve gerçek gücünü, kalitesini göstermeli. Sıkıntılı günleri el birliği ile atlatacağız. Bundan sonra sadece önümüzdeki maçları düşünün" şeklinde sözler söylediği de ifade edildi.

Sosyal medyada karara tepki yağdı

Fenerbahçe'de Alex'in kadro dışı bırakılması kararı sosyal medyayı salladı. Dakikalar içersisinde Fenerrbahçeli olsın olmasın yüzlerce twitter kullanıcısı tepkilerini dile getirdi..

İşte Twitter'daki o tepkilerden bazıları;

Biz senin heykelini dikerek seni "sonsuza" dek kadroya aldık, başın öne hiç eğilmesin Alex De Souza.;

@Ygtylmz

Alex'in kadro dışı kaldığı an Berkant'ın vefat ettiği haberi :( Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Alex'e gelsin o zaman.

@tombirella

Alex'e yasatilan bu haksız muamelenin yanıtını en iyi Fenerbahçe taraftarı verecektir

@vlknsmsk

Fenerbahçe'de Alex 343 maç 172 gol 139 asist. mükafatı ise kadro dışı bırakma.

@bestami64

Fenerbahce bence sadece alex de souza değil, kasımpaşa karşısında oynayan bütün oyuncular kadro dışı kalmalı.

@cgoral

Alex büyük futbolcu, bu filmin sonu daha farklı olabilirdi. Ama herkes hata yaptı, gücü elinde bulunduran da faturayı kesti.

@YlcnAkdmr

alex kadro dışı kalınca herşey düzelecekmi messinin ronaldonun heykeli dikilmemiş sen heykelini diktiğin adamı kadro dışı bırakıyorsun yazık...

@ErdiMent

Adamı yediniz bitirdiniz göz göre göre . Bitmez sevgimiz Sana ALEX

@20_turan

İcim acıdı alex bunları haketmiyor

@Gold_Dragon_23

Bu yönetim başımızdayken hiçbir efsane olma yolundaki futbolcumuzla iyi ayrılamadık; Rüştü, Tuncay, Aurelio, Appiah, Hooijdonk ve şimdi Alex

@iLgosh_

Alex kadro disi birakilmis. Emegi gecenleri tebrik(!) ediyorum.Zaten gidisat kotu bakalim daha ne kotu maclar gorecegiz yaziklar olsun ya..

@mamidesouza

son 4 yıldır FENERBAHCE spor kulubünde tek yanlış sadece Alex de Souza'da mıdır..?

@ouresa

Bence Alex olmadan Fenerbahçe hiçtir...

@DidemY

Alex'in degerini, buyuklugunu Fenerbahce camiasi olmadigi zaman daha da iyi anlayacaktir. Ben taraftarin Alex'e sahip cikacagina eminim.

@volkanalbayrakk

Emre gibi bir adamdan sonra kaptanımız Alex'i de harcadık helal olsun bize.

@Sn19o7

Alex'in kadro dışı kalmasına Fenerbahçeliler dışında herkes seviniyor .Yanlış karar olduğunun en basit göstergesi olsa gerek hani .

@muratasik_

Yakında... Alex heykeli kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi ve yıkıldı haberini okursak şaşıran olur mu acaba?

@gorkemkoksl

Alex in kadro dışı bırakılmasının tatmin edici bir sebebi yoksa, bu taraftarda sizi o koltuktan kaldırmasını bilir.

@ismailcemkahya

Alex'in trajedisi:Gecen hafta heykeli dikilen Alex,yarın A2 takımla idmana çıkıcak.Adamın aklı şaşmıştır.