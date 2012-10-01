Alex kararına taraftar isyan etti!

Fenerbahçe'nin Alex ile ilgili aldığı süresiz kadro dışı bırakma kararı büyük ses getirdi. Sarı Lacivertli taraftarlar Alex'in bundan sonra A2 takım ile antrenmanlara çıkacak olmasına büyük tepki gösterdi.

Alex, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte o yorumlar:

Dün heykelini diktiniz, bugün adamı sildiniz, ne garip bir takımsınız siz ya :) (bir vatandaş)

Fenerbahçenin şu anki durumunda ancak ve ancak Aykut Kocaman ile Aziz Yıldırım'ın KADRO DIŞI kalması şarttır. Bu gibi yazıları her ikiside iyi okusun (maradona)

Bu takımda kadro dışı kalması gereken tek isim var o da Aykut Kocaman!!!! (Gercekfenerli)

Alex'in ne günahı var onu anlamadım? (gogogokhan)

Taraftar her zaman Aykut'a sahip çıktı ama bu sezon sahadaki oyunda Alex'ten çok Aykut'un suçu sen taktik teknik açıdan yetersizsin. bundan sonra Aziz de gider Aykut da. (fenerist)

Yazık gerçekten çok yazık. Heykelini dik sonra kadro dışı bırak.. Mutlu musun AYKUT KOCAMAN. sen büyük kaptansın ALEX... (FB 01)

Aykut Kocaman sonunda muradına erdi. Takım şimdi seri galibiyet alır artık (mustafaerol48)

aykut hoca iyi futbolcuydun ama teknik adamlık sana göre degil, ben fb yi bırakmadan sen git. (manisalı ali)

Tüm sorunların çözümü nihayet bulundu. Dilerim bu karardan birkaç hafta sonra Aykut hocada kadro dışı kalır (Rakipsiz)

Biz senin heykelini dikerek seni "sonsuza" dek kadroya aldık, başın öne hiç eğilmesin Alex De Souza.;

@Ygtylmz

Alex'in kadro dışı kaldığı an Berkant'ın vefat ettiği haberi :( Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Alex'e gelsin o zaman.

@tombirella

Alex'e yasatilan bu haksız muamelenin yanıtını en iyi Fenerbahçe taraftarı verecektir

@vlknsmsk

Fenerbahçe'de Alex 343 maç 172 gol 139 asist. mükafatı ise kadro dışı bırakma.

@bestami64

Fenerbahce bence sadece alex de souza değil, kasımpaşa karşısında oynayan bütün oyuncular kadro dışı kalmalı.

@cgoral

Alex büyük futbolcu, bu filmin sonu daha farklı olabilirdi. Ama herkes hata yaptı, gücü elinde bulunduran da faturayı kesti.

@YlcnAkdmr

alex kadro dışı kalınca herşey düzelecekmi messinin ronaldonun heykeli dikilmemiş sen heykelini diktiğin adamı kadro dışı bırakıyorsun yazık...

@ErdiMent

Adamı yediniz bitirdiniz göz göre göre . Bitmez sevgimiz Sana ALEX

@20_turan

İcim acıdı alex bunları haketmiyor

@Gold_Dragon_23

Bu yönetim başımızdayken hiçbir efsane olma yolundaki futbolcumuzla iyi ayrılamadık; Rüştü, Tuncay, Aurelio, Appiah, Hooijdonk ve şimdi Alex

@iLgosh_

Alex kadro disi birakilmis. Emegi gecenleri tebrik(!) ediyorum.Zaten gidisat kotu bakalim daha ne kotu maclar gorecegiz yaziklar olsun ya..

@mamidesouza

son 4 yıldır FENERBAHCE spor kulubünde tek yanlış sadece Alex de Souza'da mıdır..?

@ouresa

Bence Alex olmadan Fenerbahçe hiçtir...

@DidemY

Alex'in degerini, buyuklugunu Fenerbahce camiasi olmadigi zaman daha da iyi anlayacaktir. Ben taraftarin Alex'e sahip cikacagina eminim.

@volkanalbayrakk

Emre gibi bir adamdan sonra kaptanımız Alex'i de harcadık helal olsun bize.

@Sn19o7

Alex'in kadro dışı kalmasına Fenerbahçeliler dışında herkes seviniyor .Yanlış karar olduğunun en basit göstergesi olsa gerek hani .

@muratasik_

Yakında... Alex heykeli kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi ve yıkıldı haberini okursak şaşıran olur mu acaba?

@gorkemkoksl

Alex in kadro dışı bırakılmasının tatmin edici bir sebebi yoksa, bu taraftarda sizi o koltuktan kaldırmasını bilir.

@ismailcemkahya

Alex'in trajedisi:Gecen hafta heykeli dikilen Alex,yarın A2 takımla idmana çıkıcak.Adamın aklı şaşmıştır.