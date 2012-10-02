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Spor

Alex: Aziz Yıldırım 8 senelik emeğime 3 dakikada karar verdi

Alex, Kocaman'ın kendisine, "Soyunma odasında benim fikirlerime karşı olmanı kabul edemem" dediğini ileri sürdü

02 Ekim 2012 23:36

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra takımdan gönderilen Alex de Souza sessizliğini bozdu. Alex, neden kadro dışı bırakıldığını sormak için Aziz Yıldırım ile görüştüğünü söyleyerek, "Başkan, kulüpteki 8 senemi 3 dakikada kararlaştırdı" dedi. 

Ayrılığın perde arkasını anlatan Brezilyalı oyuncu, Portekizce bir bildiri yayınlarken Pazartesi günü bir basın toplantısı yaparak tüm gerçekleri açıklyacağını ifade etti.
 
İşte Alex'in o açıklaması: 
 
"Kasımpaşa'ya Cumartesi günü 2-0 kaybettik. Maçtan sonra teknik direktör soyunma odasına geldi ve bağırarak istifa ettiğini söyledi. Başkan Aziz Yıldırmı da birçok şey söyledi.
 
Pazar günü programdaki gibi idman yapacaktık. Tesislere gittiğimde Aykut Kocaman beni odasına çağırdı ve kadro dışı bırakıldığımı söyledi. Ben de bunun bir disiplin gerekçesi olması gerektiğini söyledim ve nedenlerini sordum. O da bana 'Ben bu takımın teknik direktörü ve lideriyim. Ama sen büyük ve güçlüsün. Soyunma odasında benim fikirlerime karşı olmanı kabul edemem. Kararın gerekçesi budur' dedi.
 
Benim de, 'Kararları başkan alır ve ileride neler olacağını göreceğiz' diye cevap verdim.
 
Pazartsi günü saat 16.15'te başkanın kulüpteki ofisine gittim ve 16:18'de çıktım. Başkan, kulüpteki 8 senemi 3 dakikada kararlaştırdı.
 
Başkan bana 'Konuşabilirsin' dedi. Ben de 'Neden kadro dışı bırakıldığımı ve takımla idmana çıkmamın yasaklandığını bilmek istiyorum' yanıtını verdim.
 
Eski başkanım da bana 'Karar senin. Ya tek başına idman yaparsın ya da gidersin' dedi. Ve konuşma sonlandı. Tek başıma idman yapmayı tercih edemezdim. Çünkü onlar benim soyunma odasında olmamı istemedi.
 
Pazartesi basın toplantısı düzenleyeceğim ve Fener taraftarlarına her şeyi olabildiğince açık şekilde anlatacağım."
 
 

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