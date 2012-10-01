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Spor

Fenerbahçeliler Alex'in evinin önünde toplandı: Çubuklunun hakkını verenler asla yalnız kalmaz

Süper Lig'de 136 gol atan Alex, teknik direktör Aykut Kocaman'ın 140 gollük rekorunu kıramadan takımdan ayrıldı

01 Ekim 2012 23:57

 

Fenerbahçeli taraftarlar gece geç saatlerde toplanarak sözleşmesi fesh edilen Alex de Souza'nın evine gitti ve sevgi gösterilerinde bulundu.
 
Öğlen saatlerinde önce kadro dışı bırakılan, ardından başkan Aziz Yıldırım ile görüşerek kontratını sonlandırdığını açıklanyan Alex'in takımdan ayrılışı Fenerbahçe'de büyük yıkım yarattı.
 
Fenerbahçeli taraftarlar heykelini diktikleri futbolcunun takımdan bu şekilde gönderilmesini hazmedemezken gece geç saatlerde yüzlerce taraftar Brezilyalı futbolcunun evinin önünde toplandı.
 
Sarı lacivertliler, Alex de Souza'nın Acarkent'teki evinin önüne giderek Brezilyalı yıldıza sevgi gösterisinde bulunurken meşaleler yakarak Alex lehine tezahüratlarda yapıldı.

 

Taraftarlar pankart açtı

 

"Çubuklunun hakkını verenler asla yalnız kalmaz"

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