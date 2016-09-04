Yıldıray Oğur, İlhan Cihaner'den özür diledi

'Balyoz darbe planı' haberlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan Taraf'ın eski yazı işleri müdürü ve Türkiye yazarı Yıldıray Oğur, 2010 yılında makamındayken ters kelepçe takılarak gözaltına alınan ve Ergenekon davasından tutuklanan dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve CHP milletvekili İlhan Cihaner hakkında attığı bir tweet'in hatırlatılması üzerine özür diledi.

Taraf gazetesinde yayımlanan belgelerin ardından başlatılan Balyoz ve Ergenekon soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İlhan Cihaner'in evine yapılan baskında kızının çizgi filmlerinin de dahil olduğu meteryallere el konmuştu. Oğur polis baskınının ardından "Sıla'nın çizgi filmleri iade edilsin. Kafes planın içinden çıktığı film CD'si de. Belki adam araya parça atmış, aksiyonu artırmak için" şeklinde bir tweet atmıştı.

Avukat Aslı Kazan, sosyal medyada başlatılan "Yıldıray Oğur adamdır" şeklindeki destek mesajlarına göndermede bulunarak Oğur'un bu tweet'ini hatırlattı ve "Cihaner tutuklanıp küçük kızı Sıla'nın çizgi filmlerine el konulduğunda şu tiviti atabilmiş "adam"dır Yıldıray Oğur" diye yazdı.

Bunun üzerine İlhan Cihaner, Aslı Kazan'ın tweetini "O sıralar Erzurum yüksek güvenlikli cezaevinde oldum için olsa gerek, bunu atlamışım.." notuyla yeniden paylaştı.

Cihaner'in bu tweet'ine yanıt vererek özür dileyen Yıldıray Oğur, "@ilhancihaner 6 yıl önce böyle münasebetsiz bi tweet attığım için özür dilerim. Burdaki kötü şaka kafes planı çıktığı söylenen film içindi" ifadelerini kullandı.