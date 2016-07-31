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15 Temmuz Darbe Girişimi

İlhan Cihaner'i gözaltına alan savcı da gözaltında

Yazıcı, darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında Eskişehir'de gözaltına alındı

31 Temmuz 2016 19:05

Darbe girişiminin ardın başlatılan operasyonlar kapsamında, CHP Milletvekili İlhan Ciharner'i 2010'da Erzincan Başsavcısı olduğu dönemde gözaltına alan savcı Mehmet Yazıcı Eskişehir'de gözaltına alındı.

Erzincan'da cemaatlere yönelik soruşturma açan dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'i 2010'da "ergenekon terör örgütünü"ne üye olmak suçundan gözaltına alan savcı Mehmet Yazıcı, darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında Eskişehir'de gözaltına alındı.

Ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan, Erzincan'da 2010 yılında dönemin Başsavcısı olan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'i makamında gözaltına alan savcı Mehmet Yazıcı'yı operasyon düzenledikleri bir evde yakaladı. Gözaltına alınan Yazıcı'nın emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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