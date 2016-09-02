Mehmet Baransu: 15 Temmuz'un Balyoz'la arasında en ufak bir fark varsa gelin yüzüme tükürün

Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasındaki bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin yargılanan Mehmet Baransu, '' Balyoz, gerçek bir darbe planıdır. 15 Temmuz'da yaşananlara ve sıkıyönetimin nasıl ilan edildiğine bakın. Balyoz'la arasında en ufak farklılık varsa gelin yüzüme tükürün'' dedi. "İntikam için yargılanıyorum" diyen Baransu, "Askeri vesayeti bitirdik diyorlar. Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve ben olmasaydım nah bitirirdiniz" ifadesini kullandı.

Eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ve eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ve Mehmet Baransu, 'Balyoz darbe planı' haberleri için 52 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada bugün hâkim karşısına çıktı.

Mehmet Baransu'nun, terör örgütü üyesi olmak, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri açıklamak suçundan 75 yıla kadar hapsi isteniyor.

Gazeteciler Yasemin Çongar ve Ahmet Altan'ın ise "gizli belgeleri temin etmek, açıklamak ve örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla 52,5'şar yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Mehmet Baransu, 15 Temmuz'daki darbe girişimi ile "Balyoz Planı"nın aynı olduğunu savundu. Baransu, kendisine resmi olarak gönderilen iddianame ile huzurda okunan iddianame arasında farklılıklar olduğunu iddia ederek, "Hükümeti yıkmaya dönük hiçbir kısımı okumadım. Fakat huzurda okunan iddianamede bunları duydum" dedi.

Mehmet Baransu, kendisi hakkında 70 dava açıldığını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Benimle ilgili açılan davalarda avukatlarımın bir kısmı tutuklandı, bir kısmı davadan çekildi. Haftada bir gün, o da 25 dakika avukatımla görüşüyorum. Burada adil yargılama yapıyoruz. 70 davanın her birini herhalde 15 saniyede avukatıma anlatmam gerekiyor. Kendimi savunabilmem için iddianamelere çalışmam gerekiyor. Delil deniliyor ama bu delilleri göremiyorum. Tutuklu muyum, esir miyim belli değil. Silivri'de emanete konulmuş eşya mıyım belli değil. Mahkemenizin bu durumu kesinleştirmesini talep ediyorum."



Hakkında hazırlanan iddianamede bazı çelişkiler, maddi hatalar olduğunu öne süren Baransu, müştekilerin davaya katılma taleplerinin reddedilmesini istedi.



Baransu, FETÖ'nün darbe girişimi ile beraat kararıyla sonuçlanan ''Balyoz Planı'' arasında benzerliklerin olduğunu iddia ederek, şunları söyledi:



"Gölcük Donanma Komutanlığındaki belgeleri kim dışarıya sızdırdıysa gidip ona sorun bu belgeleri. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin bu konuyla ilgili verdiği karar var. Bakın 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine. 15 Temmuz'da AKOM'a, Türk Telekom'a, TRT'ye, İstanbul Büyükşehir Belediyesine, CNN Türk'e gidildi mi Bir de 'Balyoz Darbe Planı'na bakın. Aynısı. Orada hepsi yazılıyor. Çetin Doğan'ın ses kayıtlarında bütün bunlar var. 'Balyoz' gerçek bir darbe planıdır. O haber bugün elime geçse yine yazarım. 15 Temmuz'da yaşananlara ve sıkıyönetimin nasıl ilan edildiğine bakın. Balyoz'la arasında en ufak farklılık varsa gelin yüzüme tükürün. Gölcük Donanma Komutanlığındaki belgeleri kimin sızdırdığını soruyorlar. Gidin, komutanlığa sorun. Ses kayıtlarından haberi olduğu yönünde demeçler verenlere sorun."

""İntikam için yargılanıyorum. MİT TIR'larını durduran generalin haberini yaptım ben, hükümet adam akıllı iş yapsaydı albaydı o zaman, yakalanırdı. Bu nasıl terör örgütü üyeliği? Terör örgütü üyesiysem neden terör örgütünü ele vereyim? Eşim arıyor muta nikâhı yapmışsın diyor. Ne muta nikâhı ya kiminle yapmışım? Kim yazıyor bunları? Askeri vesayeti bitirdik diyorlar. Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve ben olmasaydım nah bitirirdiniz."