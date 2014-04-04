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Sağlık

Yılda 8 milyon kişi kanser kurbanı

Dünya genelinde 4 yılda kanser görülme sıklığı yüzde 11 arttı. 2025 yılında, her yıl görülen kanser sayısı 20 milyonu aşabilir

04 Nisan 2014 15:27

Dünya Kanser Kontrol Örgütü (UICC) Gelecek Dönem Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla hastalıkla ilgili bilgiler verdi. Prof. Kutluk, dünya genelinde 4 yılda kanser görülme sıklığı yüzde 11 artarken, her yıl 8 milyon kişi kanserden dolayı hayatını kaybediyor. 2025 yılında ise kanser vakası 20 milyonu aşabilieceğini belirtti. Kanserin tüm dünyada artan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen Prof. Kutluk, genetik faktörlerin dışında çevresel etkenlerin de etkisiyle kanser görülme sıklığının arttığını, ancak kontrol edilebilir faktörlerle, kanserin seyrinin azaltılabilmesinin mümkün olduğunu  belirtti.

 

Yılda 8 milyon kurban

 

Her yıl dünyada 14 milyon kişinin kansere yakalandığına, 8.2 milyon kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Prof. Kutluk, ölüm nedenleri arasında dünya genelinde 2011 yılından itibaren kanserin birinci olduğunun altını çizdi. Kutluk, son yıllarda kanserin artış hızının da yükseldiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

“Son 4 yılda dünya genelinde kanser sıklığı yüzde 11 artış göstermiştir. 2025 yılında her yıl görülen kanser sayısının 20 milyonu aşacağı öngörülmektedir. Türkiye’de ise 2012 verilerine göre, her yıl yaklaşık 148 bin kanser görülmekte ve 92 bini kaybedilmektedir. Kanserden ölümlerde ülkemizde ilk 4 sırayı 25 bin vaka ile akciğer, 15 bin vaka ile meme, 12 bin 500 vaka ile prostat ve 12 bin vaka ile kolorektal kanserler almaktadır.”

 

İlk sırada akciğer

 

Prof. Dr. Tezer Kutluk, Türkiye’de en sık görülen kanser türleriyle ilgili şunları kaydetti:

“İlk 4 sırayı, her yıl görülen kanser sayısı olarak, 1 milyon 800 bin ile akciğer, 1 milyon 600 bin ile meme, 1 milyon 300 bin ile kolorektal kanserler, 1 milyon 100 bin ile prostat kanserleri alır. Meme, kolorektal ve prostat kanserlerinden korunmada taramalar en etkili yöntem.”

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