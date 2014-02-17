Kanser tümörü başka yere taşınıp yok edilebilir mi?

Amerikalı bilim insanları, "raylı sistem" gibi kullanılan nanolifler yoluyla kanser tümörlerinin zehirli tabakalara ya da ameliyat için vücudun daha güvenli bölgelerine taşınabileceğini açıkladı.

Kanser hücrelerinin taşındıkları yeni yerde yok edilmesini öngören yöntemin henüz insanlar üzerinde denenecek aşamada olmadığı belirtiliyor.

Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden bir ekip, kanser hücrelerinin hareket etmek için "kullanmayı tercih ettiği" ve insan saçının binde biri kalınlığında nanolifler tasarımı yaptı.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde, kanser hücrelerinin bu lifler üzerinden göç etmeye yönlendirilmesiyle beyin tümörlerinin küçüldüğü gözlendi.

Enstitü'deki araştırma ekibi, beyinde yayılma eğilimi gösteren ve glioblastoma adı verilen tedavisi güç beyin tümörleri üzerinde çalışma yapıyordu.

Kanserli hücreler sinirleri ve kılcal damarları kullanarak beyinde yayılıyor.

Nature Materials adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, nanofiber de denilen nanolif teknoloji, kanser hücrelerinin hareket etmekte kullandığı kanalları taklit ediyor.

Araştırmacılardan Profesör Ravi Bellamkonda, kanser hücrelerinin normalde bu doğal kanallara yapışıp onları raylı sistem gibi kullanarak beynin diğer bölümlerine hareket ettiğini belirtiyor.

Bellamkonda, "Cazip bir alternatif. Lif yoluyla tümörleri başka bir yoldan kendi seçtiğimiz yere etkili bir şekilde nakledebiliriz" diyor.

Ölümcül beyin tümörleri

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde, tümörlerin bu yolla beyinden çekilerek vücuda özel olarak yerleştirilmiş zehirli bir jel tabakasına aktarılabileceği görüldü.

Beyin tümörü, nanoliflerin yerleştirildiği sıçanlarda, hiçbir tedavi uygulanmayan sıçanlara oranla % 93 oranda küçüldü.

Prof. Bellamkonda, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu ilacı tümöre götürmek yerine tümörü ilaca götüren bir yöntem. Kendi seçtiğiniz bir yoldan tümörü taşıyıp öldürebiliyorsunuz; ekstra bir tümör yaratılmıyor, asıl tümör de küçülüyor." dedi.

Profesör, tümörün büyümesini kontrol altında tutarak tümörün de tedavi edilemediği durumlarda diyabet gibi birlikte yaşanabilecek bir hastalık haline getirilebileceğini ifade ediyor.

Bu yöntemin kanser ameliyatlarını kolaylaştırmak için de kullanılabileceği belirtiliyor.

Normalde kanser ameliyatlarında tümör ve etrafını çevreleyen doku alınıyor; fakat beyin tümörlerinde etraftaki dokuyu almak kötü sonuç doğurabiliyor. Prof. Bellamkonda, doktorların beyin tümörlerini nanolifler yoluyla daha kolay ameliyat edilebilecek bir bölgeye taşıyabileceğini belirtiyor.

Yöntem şu ana kadar sadece sıçanlar üzerinde denendi. İngiltere Kanser Vakfı, ilginç bir fikir olarak nitelediği yöntemin tedavide kullanılmasının erken olduğunu vurguladı.