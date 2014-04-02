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Sağlık

Türkiye'de kadınları kalp, erkekleri kanser öldürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de kadınlar en çok kalpten, erkekler ise kanserden ölüyor

02 Nisan 2014 17:21

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülke genelinde yapılan istatistiklerde en fazla ölümün yüzde 39.8 ile dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığı belirlendi. Araştırmada kadınların en çok kalpten, erkeklerin kanserden öldüğü anlaşıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Oktay Ensari’nin haberine göre, TÜİK’in ’Ölüm Nedeni İstatistikleri- 2013’ çalışmasına göre, ölüme neden olan ilk altı hastalık grubu sırasıyla yüzde 39.8’le dolaşım sistemi hastalıkları, yüzde 21.3 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 9.8 ile solunum sistemi hastalıkları, yüzde 5.6’yla endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, yüzde 5.5 ile yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler, yüzde 4.1’le sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları oldu. Yüzde 13.9 da diğer hastalıklardan kaynaklandı.

 

Dolaşım sistemi hastalıkları

 

Ölüme neden olan hastalıklar cinsiyet bazında incelendiğinde dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin en çok kadınlarda, iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin ise erkeklerde görüldüğü ortaya çıktı.

Kanserden ölümlerin yüzde 31,3’ü gırtlak, soluk borusu, bronş ve akciğerin kötü huylu tümörü, yüzde 8,9’u midenin kötü huylu tümöründen, yüzde 8,2’si lenfaid ve hematopoetik kötü huylu tümörü, yüzde 6,9’u kolon ve yüzde 5,9’u pankreas kanserinden kaynaklandı.

 

65-74 yaş grubu riskli

 

Ölüm nedenleri yaş grupları açısından incelendiğinde; dolaşım sistemi hastalıklarının en fazla 75-84 yaş grubunda, kanserin ise en fazla 65-74 yaş grubunda görüldüğü belirlendi.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş kentin Kırklareli, Yozgat, Uşak, Bolu ve Denizli, kanserden ölümlerin en yüksek olduğu ilk beş ilin İstanbul, Kocaeli, İzmir, Rize ve Tekirdağ olduğu görüldü.

 

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