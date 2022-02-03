Yiğit Karaahmet: Başar Arslan’a ‘Taraf gazetesini bana verin’ dedim

Kendi ifadesiyle “magazin, dedikodu ve parti yazarı” Yiğit Karaahmet ile hapisten çıktıktan sonra kısa süreli medyadan aforoz edilişini; Cüneyt Özdemir ile Dipnot.tv’de çalıştığı süreci; Vogue ve GQ ile devam eden dergicilik kariyerini; Gezi Direnişi’yle iyice alevlenen kendini ifade etme isteğini; Taraf’ı ele geçirme planlarını ve gazeteden ayrılışını; 2010’ları ve benim yılım dediği 2021’de yayınlanan ilk romanı Deniz Ne Kadar Güzel’i konuştuk.

Türkiye medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair derinlemesine söyleşilerin yer aldığı ‘Yayınlanması Kaydıyla’, tüm podcast platformlarında:

2009 yılının son günü, uyuşturucu temin etmekten tutuklanan ve üç ay cezaevinde kalan Yiğit Karaahmet, ilk duruşmada beraat etti. Cezaevine girmeden önce çalıştığı Akşam gazetesi ise beraatinin ardından Karaahmet ile çalışmaya devam etmedi.

“Hapisten çıkınca kim benim gibi deliye iş verir diye düşündüm” diyen Karaahmet, Cüneyt Özdemir ile Dipnot.tv için çalışmaya başlıyor. Aynı dönemde Vogue Türkiye ve ardından GQ Türkiye dergilerine yazmaya başlayan Karaahmet’in Dipnot.tv macerası üç ay sürüyor.

GQ’nun genel yayın yönetmenliğine Okan Can Yantır’ın gelmesinin ardından, “GQ’nun ilk sayısında patlayan tek yazı benimki oldu” diyen Karaahmet deneyim yazıları yazmaya başlıyor. Kendisinden istenen deneyim yazılarını eşcinsel bir yazar olarak saldırgan bulan Karaahmet’in yazılarına, rahatsızlığını dile getirmesinin ardından son veriliyor.

“Hapisten çıktıktan sonra bir daha asla parasız yazmama kararı aldım” diyen Karaahmet, Gezi Direnişi’nin harekete geçirdiği kendini ifade etme isteğiyle bu sözünü bozuyor ve Taraf gazetesine köşe yazmaya başlıyor. 2,5 yıl boyunca herhangi bir ödeme almadan Taraf’a yazan gazeteci, 6 çalışanını işten çıkaran gazetenin kararını protesto etmek için köşe yazılarını durduruyor.

2018 yılında İstanbul’dan ayrılan ve Bodrum’a yerleşen Yiğit Karaahmet, yıllar içinde pek çok mecra için çeşitli formatlarda yazılar yazıyor. “Sadece ilk sayısında yoktum” dediği Vogue Türkiye’ye, dergi 2020 yılının başında Turkuaz Grubu’na satılana kadar yazmaya devam ediyor.

İlk bölümünde kariyerinin 2000’li yıllarını konuştuğumuz söyleşinin ikinci bölümünde, Yiğit Karaahmet’ten 2010’ları, “benim yılımdı” dediği 2021’i ve gelecek planlarını dinliyoruz.

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