Yiğit Karaahmet: Parti yazarıyım, uyuşturucudan değil de vergiden tutuklansaydım tuhaf olmaz mıydı?

T24 ve Podbee Media ortak yapımı ‘Yayınlanması Kaydıyla’ podcast serisinin iki bölüm halinde yayınlanacak Yiğit Karaahmet söyleşisinin ilki yayında.

Kendi ifadesiyle “magazin, dedikodu ve parti yazarı” olan Yiğit Karaahmet ile Milliyet gazetesinde mesleğe adım atışını; Aktüel ile dergiciliğe transferini; Akşam gazetesinde köşe yazarlığı ve söyleşiler yaptığı dönemi; Madi Clara mahlası ile yazdığı bloğunu; uyuşturucu temin etmekten tutuklanmasını ve beraatini konuştuk.

Türkiye medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair derinlemesine söyleşilerin yer aldığı ‘Yayınlanması Kaydıyla’, tüm podcast platformlarında:

Marmara Üniversitesi’nin Gazetecilik Bölümü’ne bir kaza sonucunda yerleştiğini söyleyen Yiğit Karaahmet, zorunlu stajını Milliyet Sanat’ta yaptı. Ardından Milliyet’in eklerinde çalışmaya başladı ve ekler için kapak söyleşileri yaptı.

“Ne öğrendiysem Milliyet eklerde öğrendim” diyen Karaahmet, Milliyet’ten ayrılıyor ve küçük bir maaş iyileştirmesi teklifiyle gelen Aktüel’de yazmaya başlıyor. Ancak Aktüel macerası uzun sürmüyor ve dergi yönetiminin değişmesinden sonra buradan da ayrılıyor. Bir süre “diğer bir gay mesleği” dediği styling işini yapıyor.

2005’te Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan Yiğit Karaahmet, FHM ve Harper’s Bazaar gibi dergilere de yazılar yazıyor. 2009 yılında Madi Clara mahlası ile yazmaya başladığı aynı ismi taşıyan dedikodu bloğu büyük ses getiriyor.

2009 yılının son günü, uyuşturucu temin etmekten tutuklanıyor ve 2010 yılına Vatan Emniyet’te giriyor. Tutuklu yargılanan ve üç ay cezaevinde kalan Karaahmet, ilk duruşmada beraat ediyor. Yirmi yılı aşkın kariyerini “hapis öncesi ve sonrası” olarak anlatan Karaahmet’ten bu bölümde 2000’li yıllarını dinledik.

Yiğit Karaahmet söyleşisinin tek seferde aldığımız kaydını, uzunluğu nedeniyle ikiye bölerek yayınlıyoruz. Devamı bir sonraki bölümde