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YGS şampiyonu belli oldu

Samanyolu Fen Lisesi öğrencisi Mehmet Enes Arıcı, 5 puan türünde 500 tam puan aldı

19 Mart 2015 17:00

Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Samanyolu Fen Lisesi ve FEM dershanesi öğrencisi Mehmet Enes Arıcı, YGS'de 6 puan türünün 5'inde Türkiye birincisi oldu. Körfez Dershaneleri de 3 Türkiye 2.si çıkardı.

Arıcı, 5 puan türünde 500 tam puan alırken, YGS-2 puan türünde 499,754 alarak büyük bir başarıya imza attı. 

Mehmet Enes Arıcı'nın aldığı puanlar şöyle:

Türkçe; 37 doğru-3 yanlış

Sosyal Bilimler; 38 doğru-2 yanlış

Temel Matematik; 40 doğru- sıfır yanlış

Fen Bilimleri; 38 doğru-2 yanlış

YGS-1,3,4,5,6'dan 500'er tam puan ile birinci

YGS-2'den 499,754 ile ikinci

 

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