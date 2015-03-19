YGS şampiyonu belli oldu

Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Samanyolu Fen Lisesi ve FEM dershanesi öğrencisi Mehmet Enes Arıcı, YGS'de 6 puan türünün 5'inde Türkiye birincisi oldu. Körfez Dershaneleri de 3 Türkiye 2.si çıkardı.

Arıcı, 5 puan türünde 500 tam puan alırken, YGS-2 puan türünde 499,754 alarak büyük bir başarıya imza attı.

Mehmet Enes Arıcı'nın aldığı puanlar şöyle:

Türkçe; 37 doğru-3 yanlış

Sosyal Bilimler; 38 doğru-2 yanlış

Temel Matematik; 40 doğru- sıfır yanlış

Fen Bilimleri; 38 doğru-2 yanlış

YGS-1,3,4,5,6'dan 500'er tam puan ile birinci

YGS-2'den 499,754 ile ikinci