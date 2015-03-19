YGS sorularının tamamı 10 gün süreyle adayların erişimine açıldı

ÖSYM, 2015-YGS sonuçlarıyla birlikte, soru kitapçıklarını da adayların erişimine açtı. Fakat, 10 gün süreyle açık kalacak bu soruların kişisel ya da toplu olarak paylaşımı yasak. Paylaşanlar hakkında yasal yollara başvurulacak.

Sınav sonuçlarına ulaşmak için tıklayın.

ÖSYM'nin sitenden yapılan açıklama şöyle:

"Yargının sınavda sorulmuş sorulara erişim konusunda vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararını uygulamaya yönelik olarak ÖSYMYönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği;

“2015-YGS’de sorulan soruların (160 soru) alanlar gözetilerek rastgele seçilen % 20’si (32 soru) sınav tamamlandıktan hemen sonra hiçbir telif bedeli talep edilmeksizin ÖSYM’nin İnternet sitesinden kamuoyunun ve ilgililerin erişimine açılmıştır. Ayrıca bilgi edinme amaçlı olarak, 2015-YGS’de ve 2014-YGS’de sorulan soruların tamamı, sınava giren adayların cevap kâğıdı görüntüleri ve cevap anahtarları ile birlikte, sınav sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra ve 10 gün süreyle, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden TC Kimlik Numaraları ve kişisel şifreleri ile erişimine açılacaktır. % 80 oranındaki bu kısma ait telif hakları bedelli ya da bedelsiz olarak hiç bir kişi veya kuruluşa devredilmeyecek ve bu soruların kişisel ya da toplu her türden paylaşımı (basımı, yayımı, dağıtımı) yasak olacak, paylaşanlar hakkında 5846 sayılı Kanun kapsamında yasal yollara başvurulacaktır.”