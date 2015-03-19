ÖSYM tartışmalı YGS'nin sonuçlarını sınavdan dört gün sonra açıkladı

1999'da o dönem tek aşamalı olan ÖSS’de soruları çalınan, 2001'de sınav sorularının şifreli olduğu ortaya çıkan ve son olarak da yargı kararına rağmen ÖSYM'nin soruların sadece yüzde 20’sini açıkladığı YGS sınavının sonuçları dört gün aradan sonra internette yayınlandı.

ÖSYM, Soruların sızdırıldığının ve kopya iddialarının gündeme gelmesinin ardından YGS sonuçlarının bugün saat 13:00'ten itibaren ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandığını ve adayların sisteme girerek puanlarını öğrenebileceğini duyurdu.

Adaylar ÖSYM'nin YGS sonuç sayfasına girerek aldıkları puanı öğrenebiliyor.



ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



15 Mart 2015 tarihinde saat 10.00’da başlayarak yapılmış olan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (2015-YGS) girerek sonuçlarını bekleyen 1.987.484 aday ve ailelerinin heyecanlı bekleyişini en kısa sürede bitirebilmek amacıyla tüm ÖSYM personeli, sınavın yapıldığı tarihten bu yana büyük bir özveri ile çalışarak sınav sonuçlarını 19 Mart 2015 tarihinde açıklama aşamasına getirmiştir.



Yaklaşık 6 ay boyunca, sınavda sorulacak soruların oluşturulmasından, sınav sonrasında sonuçların açıklanmasına kadar geçen süre içerisinde her anı dakika dakika planlanmış olan bu süreç hak ve adalet ölçüsünde, sorunsuz ve büyük bir başarı ile planlandığı gibi tamamlanmış ve değerlendirme süreci sonlandırılmıştır. Her cevap kâğıdı optik okuyucularda iki kere okunmuş ve kontrol edilmiştir. Adaylarımız, toplam 171 sınav merkezinde, 7.031 sınav binasında, 109 bin 393 sınav salonunda, 314 bin 816 sınav görevlisinin nezaretinde 160 dakika boyunca bilgilerini cevap kâğıtlarına işaretlemişlerdir. Sınavın başarı ile sonuçlandırılmasında tüm adaylarımızın, velilerimizin, vatandaşlarımızın, medya mensuplarının anlayışları ve yapıcı tutumları büyük önem arz etmiştir.

Özellikle; sınav sürecinin performansını artırmak üzere ÖSYM tarafından son 4 yıl içerisinde geliştirilmiş olan sistemler, yöntemler eksiksiz ve sorunsuz olarak uygulanmıştır.

Sınav merkezlerinde oluşturulan Sınav Koordinasyon Kurulları tüm ilgili kurum ve kuruluşların büyük bir uyum içerisinde çalışmasını sağlamış, bu da sınav güvenliği ve konforuna önemli bir katkı üretmiştir.

Adaylarımızın sınav kuralları hakkında bilgilendirilmesi çalışmaları meyvesini vermiş ve adaylarımız ÖSYM sınav uygulama ilkeleri ile büyük bir uyum içerisinde olmuşlardır.

Adayların sınav başvurularını zamanında yapmış olmaları sınav sürecinde gecikmelerin önüne geçmiştir.

ÖSYM’nin oluşturduğu Sınav Koordinasyonunda görevli akademisyen ve öğretmenlerimizin sınav günü görevlerini yerine getirme konusunda özverili olmaları ve sınavın kurallara uygun olarak yürütülmesine büyük destek vermeleri, sürece önemli bir katkı üretmiştir.



Merkezde; sınav evrakının basım evinden alınarak sınav merkezlerine gönderildiği andan, tekrar ÖSYM’ye dönüşüne kadar her adımı izlenmiş ve sınav günü sınav binalarında sınav salonlarında oluşan sorunlara anında çözümler üretilmiştir.



Sınav salonlarının büyük bir kısmının kamera ile izlenmesi nedeni ile sınavın yürütülmesi büyük bir titizlikle sağlanmış ve kayıtlar tutulmuştur.

Sınavın tamamlanmasından sonraki süreçte bazı kötü niyetli çevrelerce sınavın güvenliği hakkında yaratılmak istenen spekülasyonlar boşa çıkmıştır.



ÖSYM’nin tüm birimlerinde oluşturulmuş olan TAKIM RUHU sonuçların çok kısa bir süre içerisinde açıklanması ile bir kez daha kendisini göstermiştir. Sürecin bu kadar hızlı yürütülmesine destek veren tüm ÖSYM çalışanlarına, Sınav Koordinasyon Kurulu Başkanları Rektörlerimize ve diğer üyelerine, Sınav Koordinatörlerimize, ÖSYM Temsilcilerimize, Engelli Temsilcilerine, Bina Sınav Sorumlularına, Bina Yöneticilerine, Salon Başkanı ve Gözetmenlere, Engelli Salon Görevlilerine, Nakil ve Koruma Görevlilerine, Kolluk kuvvetlerine ve bu süreçte işbirliği içinde olan tüm kamu kurumlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz.



Yargının sınavda sorulmuş sorulara erişim konusunda vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararını uygulamaya yönelik olarak ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği;

“2015-YGS’de sorulan soruların (160 soru) alanlar gözetilerek rastgele seçilen % 20’si (32 soru) sınav tamamlandıktan hemen sonra hiçbir telif bedeli talep edilmeksizin ÖSYM’nin İnternet sitesinden kamuoyunun ve ilgililerin erişimine açılmıştır. Ayrıca bilgi edinme amaçlı olarak, 2015-YGS’de ve 2014-YGS’de sorulan soruların tamamı, sınava giren adayların cevap kâğıdı görüntüleri ve cevap anahtarları ile birlikte, sınav sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra ve 10 gün süreyle, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden TC Kimlik Numaraları ve kişisel şifreleri ile erişimine açılacaktır. % 80 oranındaki bu kısma ait telif hakları bedelli ya da bedelsiz olarak hiç bir kişi veya kuruluşa devredilmeyecek ve bu soruların kişisel ya da toplu her türden paylaşımı (basımı, yayımı, dağıtımı) yasak olacak, paylaşanlar hakkında 5846 sayılı Kanun kapsamında yasal yollara başvurulacaktır.”

Bu kapsamda; adaylar, 2015-YGS sonuçlarını; 19 Mart 2015 saat 13:.00’den itibaren; https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. 2015-YGS Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.



Sınava giren adayların cevap kâğıtları daha sonra erişimlerine açılacaktır. Adaylar, soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve cevap anahtarlarına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trİnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.



Sonuçların milletimize, adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diliyoruz. Sınava giren adaylarımızın her birisine geçmiş olsun diyor ve 2015-LYS’ye katılacak tüm adaylara şimdiden başarılar diliyoruz.