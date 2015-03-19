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YGS barajını kaç kişi aştı?

YGS'de barajı geçenlerin sayısı geçen yıla oranla düştü

19 Mart 2015 16:04

YGS'de 1 milyon 987 bin 484 adaydan tüm puan türlerinde 1 milyon 779 bin 850 aday 140 puanı, 1 milyon 369 bin 147 adaysa 180 puanı geçmeyi başardı. YGS'de barajı geçenlerin sayısı geçen yıla oranla düştü.

2015-YGS’ye giren adayların yüzde 89.55’i 140 ve üzeri, yüzde 68.89’u 180 ve üzeri puan aldı. Lise son sınıf düzeyinde 44.12 aday yüzdesinden 140 ve üzeri başarı oranı 88.32 olurken, 180 ve üzerinde puan alan aday yüzdesi 66.94.

Barajı geçenlerin sayısı geçen yıla oranla düştü. 2014 YGS’ye 1 milyon 950 bin 163 aday girdi. Geçen sene 1 milyon 423 bin 124 aday 180 barajını geçerken 2015 YGS’de 1 milyon 369 bin 147 aday geçti.

Yükseköğrenime yerleşmemiş veya kayıt yaptırmamış lise mezunlarının aday yüzdesi 28.19 olarak belirlendi. Bu adaylardan yüzde 87.6’sı 140 ve üzeri, yüzde 63.98’i 180 ve üzerinde puan aldı. 

Sınava giren üniversite öğrencisi aday yüzdesi 18.87 olurken, bunların yüzde 93.98’i 140 ve üzeri, yüzde 76.27’si 180 ve üzeri puan aldı. 

Üniversite mezunu adayların oranı ise 6.95 olarak belirlendi. Adayların yüzde 96.64’ü 140 ve üzeri, yüzde 84.62’si 180 ve üzeri puan aldı. 

Yükseköğrenimden kaydı silinen 1.87 aday yüzdesinden, 85.28’i 140 ve üzeri puan alırken, 180 ve üzeri alanların sayısı 55,97 oldu.

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