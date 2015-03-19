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İşte YGS'de başarı tablosu

YGS’ye katılan erkek aday oranı yüzde 53.96 olarak kayıtlara geçti

19 Mart 2015 16:05

15 Mart Pazar günü yapılan ve 1 milyon 987 bin 488 adayın katıldığı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarına göre kız öğrenciler erkeklerden daha başarılı oldu.

YGS istatistik bilgilerine göre tüm adayların yüzde 89.55’i 140 ve üzerinde puan alırken, 180 ve üzerinde puan alan adayların oranı yüzde 68.89 oldu. Katılımcıların yüzde 46.4’ü kız adaylardan oluştu. Sınavda 140 ve üzerinde puan alan kızların oranı yüzde 92.08 olurken, 180 ve üzerine puan alan kızların oranı yüzde 72.26 olarak gerçekleşti.

YGS’ye katılan erkek aday oranı yüzde 53.96 olarak kayıtlara geçti. Bunlardan 140 ve üzerinde puan alanların oranı yüzde 87.4 olurken, 180 ve üzerinde puan alanların oranı ise yüzde 66.1’de kaldı.

 

İşte başarı tablosu

 

ÖSYS başvuran aday sayısı: 2.126.684

Sınavsız geçişe başvuran aday sayısı: 79.969
Sınava giren aday sayısı: 1.987.488
Sınava girmeyen aday sayısı: 59.227
Sınavı geçerli aday sayısı: 1.986.995
Sınavı geçersiz aday sayısı: 493

Kız adayların yüzdesi: 46.4 

140 ve üzerinde puan alan kız aday yüzdesi: 92.08
180 ve üzerinde puan alan kız aday yüzdesi: 72.26

Erkek adayların yüzdesi: 53,96

140 ve üzerinde puan alan erkek aday yüzdesi: 87.4
180 ve üzerinde puan alan erkek aday yüzdesi: 66.1

Tüm adaylar

140 ve üzerinde puan alan aday yüzdesi: 89.55 
180 ve üzerinde puan alan aday yüzdesi: 68.89

 

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