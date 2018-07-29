Yetkililerden fırınlara zam uyarısı: Cezası var!

Son günlerde büyük bir muamma haline dönüşen 'ekmek fiyatlarına zam' meselesiyle ilgili Ticaret Bakanlığı ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz'tan uyarı geldi.

Bakanlık kaynakları, mevcut tarife üzerinde fırınların satış yapması gerektiğini belirterek zamlı tarifeye geçiş yapan fırınlara ceza uygulanacağını ifade ederken; Yılmaz da "Zamlı tarifeden satış yapanlar yasa dışı bir iş yapıyor. Belediyelerin yaptıkları denetimlerde bu fırınlara ceza kesmesi gerekiyor" dedi.

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Geçen hafta başlayan ekmek zammı tartışması sürüyor. İstanbul’un bazı bölgelerindeki fırınlar ekmeğe zam yaptı, bazıları ise ay başında zamlı fiyata geçeceklerini bildirdi. 250 gramlık ekmeklerin fiyatı, çeşitli bölgelerde 1.25 TL’den 1.5 TL’ye çıkarılırken, yetkililer zam kararı açıklanmadan zam yapan fırınlara ceza kesileceğini açıkladı.

Ekmekte zam muamması

İlk olarak İstanbul’da, İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırınların Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer’de ekmeğe yüzde 20 zam yaptığı, 250 gramlık ekmeğin 1.25 TL’den 1.5 TL’ye çıktığı söylendi. Daha sonra Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı toplantı düzenleyerek, fırın sahiplerinin artık dayanacak gücünün kalmadığını, ekmeğe yüzde 15 zam yapılması yönündeki tavsiyelerini gerekli kurumlara ileteceklerini kaydetti. Balcı, “Tüm Türkiye’de en fazla yüzde 15 zam yapılabilir. Zam oranı bölgelere göre değişebilir. Zam oranı gerekli kurumlarda konuşulmasının ardından en erken 1 ay içinde uygulanabilir” dedi.

Bu gelişmelerin ardından neredeyse herkes ekmeğe yüzde 15 zam geldiği konusunda hemfikirdi. Ancak açıklamaların en sonuncusu Ticaret Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlık, şu ifadeleri kullandı: “Ekmeğe yüzde 15 zam geldi yönündeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Fırıncılar Federasyonu’nun fiyat belirleme yetkisi yoktur.”

"Zamlı tarifeden satış yapanlar yasa dışı bir iş yapıyor"

Hürriyet'e konuşan Ticaret Bakanlığı kaynakları, zamlı tarifeye geçiş yapan fırınlara ceza uygulanacağını söyledi. Bakanlık kaynakları, şu an mevcut tarife üzerinde fırınların satış yapması gerektiğini söyledi. Mevcut tarifede 1 kilogram ekmeğin fiyatının en fazla 5 TL’den satılabileceği açıkça belirtiliyor. Bu tarife üzerinden bakıldığında 200 gramlık ekmeğin satış fiyatı 1 TL, 250 gramlık ekmeğin ise 1.25 TL olması gerekiyor. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz da şu ifadeleri kullandı:

“Yeni yönetmelikle ekmekte zam kararı alınabilmesi için ilgili oda, birlik, ticaret odası, federasyon ve tarım il müdürlüğünden bir yetkilinin katılımı ile bir komisyon toplanıyor. Buradan çıkan zam kararı esnaf odasına iletilir. Bize de zam konusunda bir tavsiye kararı ulaştı. Ancak biz uygulamadık. Zamlı tarifeden satış yapanlar yasa dışı bir iş yapıyor. Belediyelerin yaptıkları denetimlerde bu fırınlara ceza kesmesi gerekiyor.”