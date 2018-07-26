Ekmek zammının enflasyona etkisi ne olacak?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın duyurusuyla, ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam yapılacağı belli oldu. Hesaplamalara göre, ekmek fiyatlarındaki zam manşet enflasyona yaklaşık 0.3 puan artırıcı etki yapacak.

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Ekmek fiyatları enflasyona etkisi nedeniyle ekonomistler tarafından yakından izleniyor. Yapılan hesaplamaya göre, yüzde 15 zam manşet enflasyona yaklaşık 0.3 puan artırıcı etki yapacak. TÜİK verilerine göre, gıda ve alkolsüz içecekler kaleminin enflasyon sepeti içindeki ağırlığı yüzde 23 ekmeğin ağırlığı ise yüzde 2.1 seviyesinde bulunuyor.

Tüketici fiyatları haziranda yıllık olarak yüzde 15.39 ile 2003 bazlı serinin en yükseğine gelerek son 14 yılın zirvesinde bulunuyor. TL'deki değer kaybı ve enflasyonu etkileyen her gelişme piyasalarda yakından izleniyor.