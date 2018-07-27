İstanbul Esnaf Odası Başkanı: Ekmeği pahalı satanı şikâyet edin

İstanbul'un aynı semtinde 180 gr ekmeğin 1 liraya satılırken, 200 gr üstü ekmeğin 1.25 liraya ve 1.5 liraya satıldığı şikÂyetleri üzerine açıklama yapan İstanbul Esnaf Odası Başkanı Faik Yılmaz, 1,25 lira üzeri ekmek satan tüm fırınlarda şikâyet gelmesi dahlinde zabıta ekipleri tarafından işlem yapılacağını söyledi.

Ekmek fiyatına yapılan 'zam' tartışmaları gün geçtikçe büyüyor. Yılmaz Sözcü'ye aptığı açıklamada “İstanbul’da şuan ki ekmek fiyatı 1,25 kuruş. Bu fiyat üzerinde ekmek satan fırınlar zabıta ekipleri tarafından denetlenecek. Kurala uymayan mühürlenecek" dedi.

Tutanak tutuluyor

Sarıyer Belediyesinden yapılan açıklamada ise, “Ekmeğin belirli fiyatın (1.25) üzerinde satan fırıncılara müşteri şikâyet ettiği takdirde gidip tutanak tutuluyor. Uyarıya uymaz ise fırın mühürleniyor" ifadesi kullanıldı.

Cumhuriyet'te yer alan haberde İstanbul Esenyurt’taki 4 adet fıtından 2'sinde farklı fiyatla karşılaşıldığı belirtildi. Bir fırının ekmeği 1.25 liraya bir başkası ise 1.50 liraya sattığı ifade edildi.

Kilogram tavsiye fiyatı 5 lira, 250 gramlık bir somunun fiyatı 1.25 lira olan ekmeği 1 liraya satan fırınların da olduğu aktarılan haberin devamında şunlar kaydedildi:

Bu işlemi yapanlar ise gramajı düşürdüklerini anlatıyor. İsmini vermek istemeyen bir fırın sahibi, “Ekmeğin fiyatını 1.50 TL yaparsam satışlarım yarı yarıya düşer” diyor.

Girdiğimiz bir diğer dükkandaki esnaf ise ‘az ekmek satıyım ama zarar etmeyeyim’ diyor. Fırıncıların bir bölümü ekmek fiyatının 1.50 TL’ye çıkmasından endişeli… ‘Bu zam olursa un çuvalım depoda kalır” diyen de var.

İstanbul’un bazı fırınlarında ekmek 1 lira 50 kuruşa satılmaya başlandıktan sonra gözler askıdaki ekmeklere çevrildi. Fakir fukaranın ekmek yemesi için yapılan bu uygulamanın zam gelirse ne olacağı merak ediliyor.