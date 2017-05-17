Yeşilyurt ve Akar'ın 'Atatürk'e hakaret'ten 7 buçuk yıla kadar hapsi istendi

Albayrak Holding'in sahibi olduğu TVNet'te yayınlanan "Derin Tarih" adlı programın sunucusu ve konuğunun Atatürk'ün hatırasına hakaret etmesiyle ilgili başlatılan soruşturması" tamamlandı. "Afet İnan Çankaya'nın nikâhsız first lady'sidir" diyen tutuklu sanık Süleyman Yeşilyurt ile Nur cemaatinin "Okuyucular" kolunda hoca olduğu belirtilen firari sanık Hasan Akar'ın 2.5 ile 7.5 buçuk yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu hakkında takipsizlik kararı verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar tarafından tutuklu şüpheli Süleyman Yeşilyurt hakkında hazırlanan iddianamede, 6 Mayıs 2017'de Yavuz Bahadıroğlu'nun (Niyazi Birinci) moderatörlüğünü yaptığı, Mustafa Armağan ve şüpheli Süleyman Yeşilyurt'un konuk olarak katıldığı “Derin Tarih” isimli programın yayınlandığı anımsatıldı.

Programın bir bölümünde şüphelinin Mustafa Kemal Atatürk ve Afet İnan ile ilgili olarak suça konu sözleri söylediği aktarılan iddianamede, “Şüphelinin kullandığı ifadelerle Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü toplum ve izleyici gözünde, gittiği bir müsamerede 17 yaşında bir kız çocuğunu beğenip evlatlık alıyormuş kisvesi altında Çankaya'ya götürüp onunla aşk hayatı yaşayan bir kişi gibi lanse etmeye çalıştığı, Atatürk'ün toplum gözündeki değerini düşürmeyi, toplumun bir kesiminin sinir uçları ile oynamayı, toplumu tahrik etmeyi amaçladığı anlaşılmıştır. Dosya kapsamında tüm delillere göre şüphelinin atılı suçları işlediği, atılı suçlardan kamu davası açmaya yeterli delilin bulunduğu anlaşılmaktadır.” denildi.

Kolluk kuvvetleri tarafından şüpheli Akar'ın atılı suçlarla ilgili ifadesine başvurulmak üzere adresine gidildiği, bulunamadığı, atılı suçların niteliği göz önünde bulundurularak Akar hakkında Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı verildiği bildirilen iddianamede, soruşturmaya konu videoda Mustafa Kemal Atatürk, annesi ve babası hakkında hiçbir tarihi belgeye, gerçekliğe, delile dayanmayan, açık küfür içerecek şekilde Atatürk'ün hatırasına alenen hakarette bulunduğu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı video ile ilgili olarak, videonun çekildiği alanın belli olmaması, videonun aleniyet kazanıp kazanmadığı hususunun anlaşılmaması gerekçeleriyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi

İddianamede, şu değerlendirilmelerde bulunuldu:

"Bu kararın cumhuriyet başsavcılığımız açısından bağlayıcılığının bulunmadığı, suça konu videonun birçok ulusal televizyon kanalında, yargı alanımızda bulunan Kanal D televizyon kanalında yayınlandığı, aleniyet kazandığı, dolayısıyla 9 Mayıs 2017'de yeni bir suçun ortaya çıktığı, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçu açısından eylemin sübuta erdiği, şüphelinin videosunun son kısmında 'biz toplama yapmışız, çıkarma yapmışız, biz fark ettiğimiz her şeyi planlamışız' diyerek videoyu çekmekteki amacının itibar suikastı olduğunu, toplumun bir kesiminin sinir uçları ile oynamayı, toplumu tahrik etmeyi amaçladığını açıkça ortaya koyduğu, dosya kapsamındaki tüm delillere göre atılı suçların şüpheli tarafından işlendiği, kamu davası açmaya yeterli delilin bulunduğu anlaşılmaktadır."

İddianamelerde, şüpheliler Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar'ın “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” ile “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor. Şüpheliler, iddianamelerin kabulü halinde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemelerinde yargılanacak.

Moderatör ve konuk hakkında takipsizlik

Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar, Mustafa Armağan ile Yavuz Bahadıroğlu hakkında ise takipsizlik kararı verdi. Kararda, program CD'sinin incelemesinde şüphelilerin Atatürk'e hakaret içeren, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edecek bir kelime kullanmadıkları, programın canlı olması nedeniyle Yeşilyurt'un anlatımlarına müdahale imkanları olmadığından, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Albayrak Holding'in sahibi olduğu TVNet'te yayınlanan "Derin Tarih" adlı programın konuğu Süleyman Yeşilyurt'un "Afet İnan Çankaya'nın nikâhsız first lady'sidir" ifadesi ve Yeni Şafak yazarı Mustafa Armağan'ın "Mustafa Kemal ile Afet İnan birlikte yatıp kalkıyorlardı" iddiası tartışma başlamıştı. Nur cemaatinin "Okuyucular" kolunda hoca olduğu belirtilen Hasan Akar'ın Atatürk ve Zübeyde Hanım için kullandığı küfüre varan ifadeler büyük bir tepki çekti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri ve ilk cumhurbaşkanı Atatürk'e hakaret edildiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TVNet'e 70 bin lira para cezası verdi.

Hakaret ettiği için başlatılan soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkartılan Hasan Akar 9 gündür yakalanamadı. Akar'ın yanı sıra TVnet’teki Derin Tarih programına katılan Süleyman Yeşilyurt hakkında da yakalama kararı çıkarılmış, Yeşilyurt ‘Atatürk’ün hatırasına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.